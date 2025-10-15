Atención | La CIA adelantará operaciones secretas dentro de Venezuela autorizadas por Donald Trump

Este 15 de octubre, en medio de la ofensiva que adelanta Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, el diario The New York Times aseguró que el presidente Donald Trump habría autorizado secretamente a la CIA para adelantar operaciones en cubiertas dentro de Venezuela y en aguas del Caribe.

Unas horas más tarde se conoció que Donald Trump confirmó la orden que le dio a la CIA para adelantar este tipo de acciones de carácter secreto, al parecer, dentro del territorio venezolano.

Esta información se da en medio de los ataques navales estadounidense que, según el gobierno del republicano, ya deja 27 terroristas muertos.

La CIA entrará a Venezuela en operaciones secretas

Donald Trump confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, lo que marca una fuerte escalada en los esfuerzos de Estados Unidos para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

Hasta el momento se desconocen los detalles de la estrategia que adelantará EE. UU. contra el régimen de Maduro.

Se trataría del inicio de operaciones letales unilateralmente en Venezuela o con el despliegue en aguas del Caribe.

Las razones por las que la CIA entraría en operaciones secretas a Venezuela

En primer lugar, afirmó que Venezuela ha estado liberando a un gran número de presos, incluyendo personas de centros de salud mental, hacia Estados Unidos, a menudo cruzando la frontera debido a lo que describió como una política de fronteras abiertas. Trump no especificó qué frontera cruzaban.

La segunda razón, dijo, es la gran cantidad de drogas que ingresan a Estados Unidos desde Venezuela, gran parte de ellas traficadas por vía marítima.

"Creo que Venezuela está sintiendo presión...", añadió Trump, pero se negó a responder cuando se le preguntó si la CIA tiene la autoridad para ejecutar a Maduro.