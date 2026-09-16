Reconocido cantante colombiano murió en un accidente: esto se informó

El rap se encuentra de luto en Colombia debido a que se confirmó la muerte de un importante exponente de Bogotá.

Camilo Ernesto Pinto Poveda, que era reconocido artísticamente como 'Casi Nadie', falleció en Bruselas, Bélgica, a sus 38 años.

Su deceso fue informado por La Casa del Hip Hop Colombiano, en un sentido comunicado que se difundió a través de las redes sociales.

Así se confirmó la muerte de 'Casi Nadie', el reconocido cantante de rap de Colombia

En el comunicado de La Casa del Hip Hop Colombiano no solo se recordó a Camilo Ernesto Pinto como un cantante, sino también como un destacado líder social.

Además, se enalteció su aporte cultural y se les envió un mensaje de fortaleza a sus seres queridos.

"Hoy recibimos con tristeza la noticia de la partida de Camilo Ernesto Pinto Poveda, 'Casi Nadie'. Fue un artista, rapero, líder social y una persona que dejó parte de su historia en la cultura y en quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él", se inició escribiendo.

'Casi Nadie' falleció el 15 de septiembre de 2026 en Bruselas, Bélgica, según informan, a causa de un accidente. Fuerza y condolencias con su familia, amigos y todas las personas que hoy sienten su partida. Que su memoria permanezca en cada palabra, cada encuentro, cada canción y cada recuerdo", se agregó.

El camino artístico de 'Casi Nadie', el reconocido cantante de rap que murió

'Casi Nadie' no solo fue un apasionado por el rap, sino también por el desarrollo de los barrios populares de Bogotá.

Fue así como en sus letras abordó temas como la desigualdad, la violencia, el abandono institucional y algunos de sus éxitos más conocidos fueron:

'Saltamontes'.

'El templo'.

'La locura'.

'Tosco rap colombiano'.

"Fue uno de los primeros exponentes del rap rolo", "lo amaré para siempre", "paz y respeto", "mucha fuerza para su familia", "se nos fue un grande", "vuela alto" y "qué tristeza", han sido algunas de las reacciones en las redes sociales.