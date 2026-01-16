Julio Iglesias responde a las acusaciones de dos exempleadas en su contra

La posibilidad de retirarle la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a Julio Iglesias comenzó a evaluarse en el gobierno español tras conocerse una investigación periodística que lo vincula a presuntos delitos sexuales y de trata de personas. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en televisión pública que la información difundida “da terror, da pánico”, en referencia a los testimonios de dos mujeres que trabajaron para el cantante en 2021.

Las denuncias, actualmente bajo análisis de la Fiscalía española en fase preprocesal, fueron respaldadas por Amnistía Internacional y Women’s Link. Según comentaron, el 5 de enero se pusieron en conocimiento del ente acusador los “hechos ‘que podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre’, ‘delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual’, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores’”. El Ministerio Público tomará declaración a las denunciantes como testigos protegidos y dispone de seis meses —prorrogables por otros seis— para decidir si archiva el caso o sigue adelante.

Ambas mujeres relataron haber sufrido “múltiples y distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021”. De acuerdo con su testimonio, el cantante “las habría agredido y acosado sexualmente, habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato”. Los hechos habrían ocurrido en mansiones del artista ubicadas en República Dominicana y Bahamas, cuando ellas tenían 22 y 28 años.

¿Qué dijo el cantante?

El caso se hizo público el martes tras una investigación difundida por Univisión y el medio español elDiario.es, que recogió las acusaciones de una extrabajadora del servicio doméstico y una exfisioterapeuta. Ambas denunciaron vejaciones y acoso sexual, incluyendo, en uno de los casos, penetraciones no consentidas.

72 horas después, Julio Iglesias se pronunció con un mensaje publicado en Instagram, su primera reacción desde que estalló el escándalo. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, escribió el artista, de 82 años. En el mismo texto sostuvo: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”.

Y agregó que la situación lo afecta profundamente: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

Denuncias son respaldadas por organizaciones defensoras de las mujeres:

Women’s Link explicó que las denuncias se presentaron en España y no en las Bahamas o República Dominicana pensando que la legislación española “puede ser una opción interesante para dar acceso a la justicia a estas mujeres”.

Julio Iglesias, nacido en 1943, es el artista latino que más discos ha vendido en el mundo y alcanzó la fama internacional en la década de 1970. Uno de sus exmánagers, Fernán Martínez, lo describió como un hombre “besucón” y “muy de contacto físico”, pero sostuvo que “nunca” le vio “comportamiento de estos agresivos”, como indican as denuncias en su contra.