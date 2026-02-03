¿Qué cambió y qué sigue igual en Venezuela tras un mes sin Maduro en el poder?

La madrugada del 3 de enero no terminó como cualquier otra en Venezuela. El sonido de helicópteros, las explosiones y los destellos en el cielo despertaron a miles en Caracas y otras zonas del país.

Las primeras bombas cayeron de madrugada, marcando el inicio de una incursión militar estadounidense que cambiaría el curso del poder político.

El desenlace fue inmediato: Nicolás Maduro ya no era presidente. El mandatario fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un juicio por narcotráfico.

Un mes después, Venezuela vive un escenario diferente, ahora es un país sin Maduro, pero no necesariamente sin chavismo.

¿Quién está liderando Venezuela?

Tras la captura de Maduro, el control del país pasó a manos de Delcy Rodríguez, quien hasta entonces ocupaba la Vicepresidencia. Ella asumió el mando en medio de fuertes presiones del gobierno de Donald Trump, mientras intenta sostener la estructura política heredada y mantener viva la narrativa chavista.

Trump ordenó el bombardeo que terminó con la caída del mandatario, pero evitó una ruptura total del sistema.

El politólogo Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana, define el momento como una “estabilidad tutelada”: el chavismo sigue gobernando, pero condicionado por Washington.

El propio Trump calificó a Rodríguez como “formidable” y la invitó a la Casa Blanca, en una fecha aún sin definir. El 14 de enero, tras la primera llamada entre ambos, el presidente estadounidense afirmó que “todo anda muy bien con Venezuela”.

¿Qué ha pasado con la disputa por el petróleo?

Uno de los cambios más profundos se produjo en el sector energético. Venezuela aprobó una reforma a su ley petrolera, elaborada bajo lineamientos de Estados Unidos, que desmonta pilares históricos del modelo económico.

La norma derriba la nacionalización de 1976 y el esquema estatista impuesto décadas después por Hugo Chávez. A partir de ahora, las empresas privadas podrán operar solas, sin la obligación de asociarse como accionistas minoritarios de PDVSA.

El plan de Trump apunta a que petroleras estadounidenses, como Chevron, inviertan directamente en el país.

La ley también flexibiliza las regalías, simplifica el pago de impuestos y elimina la exclusividad estatal en la exploración y explotación primaria.

¿Qué cambios se han registrado en el Gobierno?

Aunque Rodríguez ejerce como presidenta interina, el nuevo escenario vino acompañado de movimientos internos. Se registraron cambios en ministerios y en el alto mando militar, aunque dos figuras clave permanecen: Diosdado Cabello, ministro del Interior, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

El acercamiento con Estados Unidos choca con el discurso antiimperialista que durante años permeó al chavismo y a la Fuerza Armada. Aun así, la maquinaria de propaganda no se ha detenido.

El partido de gobierno organiza marchas casi a diario para denunciar el “secuestro” de Maduro. La televisión estatal transmite de forma constante un tema musical que exige su liberación.

El rostro de Maduro y el de Cilia Flores también fueron protagonistas de un show de luces con drones en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, donde ambos pernoctaban la madrugada del 3 de enero, cuando fue bombardeado.

¿Qué pasará con el Helicoide?

También se anunció el cierre del Helicoide, una prisión señalada durante años como centro de torturas.

La amnistía apunta a la liberación de presos políticos, aunque los avances han sido lentos. Hasta este lunes, 687 personas seguían detenidas por razones políticas, según Foro Penal.

Por ahora, el miedo que impuso Maduro ha disminuido, pero no ha desaparecido. Las críticas al poder todavía se hacen en voz baja.