Murió reconocida estrella de Nickelodeon: las autoridades están investigando

La actriz fue atropellada por dos automóviles que no se detuvieron a auxiliarla.

enero 20 de 2026
04:33 p. m.
Nickelodeon se encuentra afrontando una dura pérdida debido a que una de sus exestrellas falleció el pasado 16 de enero de 2026.

Kianna Underwood, la actriz que participó en 'All That', el programa que se estrenó en 1994, fue doblemente atropellada en Nueva York, Estados Unidos, pero ninguno de los conductores se detuvo a auxiliarla.

En consecuencia, Kianna Underwood quedó gravemente herida en la vía y dejó de tener signos vitales al poco tiempo.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Kianna Underwood, reconocida actriz de Nickelodeon?

De acuerdo con lo que han reportado las autoridades, Kianna Underwood, que tenía 30 años, se encontraba a las 6:50 de la mañana en la calle entre Pitkin Avenue y Mother Gaston Boulevard, en Brooklyn.

No obstante, cuando la actriz se dispuso a pasar la calle, fue embestida por una camioneta que siguió derecho y, además, también fue golpeada por un automóvil que circulaba por ese mismo sector y se fugó.

Los primeros reportes indican que la actriz Kianna Underwood recibió un duro golpe en su cabeza y que sufrió un trauma craneoencefálico.

¿Qué detalles son claves para la investigación de la muerte de Kianna Underwood, la actriz de Nickelodeon?

Hasta el momento, los investigadores han descubierto que la camioneta que embistió a Kianna Underwood fue una Ford Explorer, mientras que el vehículo involucrado fue un Sedán.

Sin embargo, por ahora, las autoridades no han podido dar con el paradero de los presuntos responsables y continúan buscándolos.

"Paz a su alma", "mi corazón está roto", "tenía mi misma edad, aún estaba joven", "siempre tuvo un talento impecable", "mis más sinceras condolencias", "esto duele mucho", "que su familia y amigos encuentren el consuelo", "nos enseñaste mucho", "fue una gran figura de los 90" y "ella era un amor", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

