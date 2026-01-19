Cantante internacional murió en pleno vuelo hacia Estados Unidos: esto sucedió

Luego del accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero, que enlutó a la música latinoamericana por la muerte del cantante Yeison Jiménez, en las últimas horas se conoció otra noticia que volvió a sacudir al mundo del entretenimiento.

Se trata del fallecimiento de un artista internacional que murió mientras viajaba en un vuelo con destino a Estados Unidos.

El cantautor dominicano Félix Rosario, conocido artísticamente como “Tu Negrito Consentido”, falleció el pasado miércoles durante un vuelo procedente de Santiago de los Caballeros (República Dominicana) con destino al Aeropuerto Newark Liberty, en el estado de Nueva Jersey.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Félix Rosario?

La información fue confirmada a través de un audio difundido por el locutor y abogado Miguel de Jesús Rodríguez, amigo cercano del artista, quien explicó que Rosario venía enfrentando complicaciones de salud en los días previos al viaje.

Según su testimonio, el cantante había presentado fuertes dolores en el pecho, lo que incluso lo llevó a acudir a un centro médico antes de abordar el avión.

De acuerdo con lo relatado, ante el deterioro de su estado de salud y por insistencia de su madre, Félix Rosario decidió viajar a Estados Unidos con la esperanza de someterse a exámenes médicos más exhaustivos y obtener un diagnóstico claro. Sin embargo, durante el trayecto aéreo su condición se agravó y terminó perdiendo la vida antes de llegar a su destino final.

En el aeropuerto Newark Liberty lo esperaban su esposa, Julissa Urbáez, y otros familiares alrededor de las siete de la noche. Al no recibir noticias sobre su llegada, la preocupación comenzó a crecer hasta que un allegado confirmó el trágico desenlace.

¿Quién era Feliz Rosario, “Tu Negrito Consentido”?

Félix Rosario fue un cantante de música tropical, reconocido principalmente por su trabajo en géneros como el merengue y la bachata, ritmos profundamente arraigados en el Caribe y en comunidades latinas de Estados Unidos.

Aunque no alcanzó la proyección internacional de las grandes figuras del género, logró ganarse un lugar importante en el circuito tropical gracias a su participación en orquestas, presentaciones en vivo y eventos comunitarios.