CANAL RCN
Internacional

ATENCIÓN: murió Valentino, el icónico diseñador italiano

La muerte fue confirmada por sus familiares a través de un comunicado.

Foto: AFP.

Noticias RCN

enero 19 de 2026
01:50 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Italia y el mundo de la moda se encuentran devastados debido a que Valentino Garavani, el reconocido diseñador de moda que marcó una época y fue el primer italiano en desfilar en las pasarelas más exclusivas de París, murió a sus 93 años.

El diseñador falleció este lunes 19 de enero de 2026, cuatro meses después de la partida de Giorgio Armani, y la noticia fue confirmada mediante un sentido comunicado que se publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Así se confirmó la muerte de Valentino, el reconocido diseñador de moda de Italia

En el comunicado publicado por el entorno cercano de Valentino Garavani, se precisó que el diseñador estuvo rodeado hasta el último momento del cariño de su familia y se hizo énfasis en la fecha y la hora de sus exequias.

Luto en el periodismo: murió reconocido periodista deportivo que trabajó en Colombia
RELACIONADO

Luto en el periodismo: murió reconocido periodista deportivo que trabajó en Colombia

"Valentino Garavani falleció hoy, en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. La velación se llevará a cabo en la Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y jueves 22 de enero, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.", se informó.

"El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica Santa María degli Angeli e dei Martiri, en la Plaza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 a.m.", se complementó.

La gran inspiración de Valentino fue el cine debido a que desde su juventud comenzó a soñar con poder vestir a los talentos que protagonizaban las mejores producciones.

Y, finalmente, lo logró porque fue la persona que diseñó el vestido de matrimonio de la actriz Elizabeth Taylor y, además, también trabajó para Sharon Stone y Penélope Cruz.

Además, su último desfile se realizó en enero de 2008 en París, la ciudad que denominó uno de sus hogares a lo largo de su carrera.

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, lamentó la muerte de Valentino

Después de que se confirmó la muerte de Valentino Garavani, Giorgia Meloni envió un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

Cantante internacional murió en pleno vuelo hacia Estados Unidos: esto sucedió
RELACIONADO

Cantante internacional murió en pleno vuelo hacia Estados Unidos: esto sucedió

"Valentino fue el maestro indiscutible del estilo, la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana. Hoy, Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", escribió.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Argentina

Luto en el periodismo: murió reconocido periodista deportivo que trabajó en Colombia

España

¿Qué provocó el trágico accidente de trenes en España? Autoridades investigan

España

Tragedia ferroviaria en Andalucía: al menos 39 muertos tras choque de trenes

Otras Noticias

Atlético Nacional

Alfredo Morelos y Atlético Nacional: lo último sobre el futuro del delantero

Alfredo Morelos firmó contrato por tres años con Atlético Nacional y ya entrena con el equipo pensando en la temporada 2026. Conozca los detalles.

Yeison Jiménez

Familia de Yeison Jiménez alerta sobre su seguridad ante ola de especulaciones de su patrimonio

El más reciente comunicado alertó sobre los riesgos de la información que ha circulado durante los días más recientes.

Gobierno Nacional

Sin acuerdos entre Gobierno y gobernadores por decreto de emergencia económica

Yeison Jiménez

Aparece video de Yeison Jiménez hablando sobre su relación con Luis Alberto Posada: fans quedaron en 'shock'

Alimentos

Carnes procesadas en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos, según la OMS