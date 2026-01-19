ATENCIÓN: murió Valentino, el icónico diseñador italiano

Italia y el mundo de la moda se encuentran devastados debido a que Valentino Garavani, el reconocido diseñador de moda que marcó una época y fue el primer italiano en desfilar en las pasarelas más exclusivas de París, murió a sus 93 años.

El diseñador falleció este lunes 19 de enero de 2026, cuatro meses después de la partida de Giorgio Armani, y la noticia fue confirmada mediante un sentido comunicado que se publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Así se confirmó la muerte de Valentino, el reconocido diseñador de moda de Italia

En el comunicado publicado por el entorno cercano de Valentino Garavani, se precisó que el diseñador estuvo rodeado hasta el último momento del cariño de su familia y se hizo énfasis en la fecha y la hora de sus exequias.

"Valentino Garavani falleció hoy, en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos. La velación se llevará a cabo en la Piazza Mignanelli 23, el miércoles 21 de enero y jueves 22 de enero, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.", se informó.

"El funeral tendrá lugar el viernes 23 de enero en la Basílica Santa María degli Angeli e dei Martiri, en la Plaza della Repubblica 8, en Roma, a las 11:00 a.m.", se complementó.

La gran inspiración de Valentino fue el cine debido a que desde su juventud comenzó a soñar con poder vestir a los talentos que protagonizaban las mejores producciones.

Y, finalmente, lo logró porque fue la persona que diseñó el vestido de matrimonio de la actriz Elizabeth Taylor y, además, también trabajó para Sharon Stone y Penélope Cruz.

Además, su último desfile se realizó en enero de 2008 en París, la ciudad que denominó uno de sus hogares a lo largo de su carrera.

Giorgia Meloni, primera ministra italiana, lamentó la muerte de Valentino

Después de que se confirmó la muerte de Valentino Garavani, Giorgia Meloni envió un mensaje de condolencias en sus redes sociales.

"Valentino fue el maestro indiscutible del estilo, la elegancia y el símbolo eterno de la alta moda italiana. Hoy, Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones. Gracias por todo", escribió.