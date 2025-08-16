CANAL RCN
El mundo de la belleza sigue en shock: se confirmó la causa de la muerte de una reconocida Miss Universe

La reconocida Miss Universe falleció el pasado 12 de agosto de 2025. ¿Qué fue lo último que se conoció?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 16 de 2025
07:24 a. m.
Kseniya Alexandrova, la reconocida Miss Universe de Rusia en el 2017, falleció el pasado 12 de agosto de 2025.

La reina de belleza iba en un vehículo, en el asiento de copiloto, y se encontraba circulando por una vía de Tver, la ciudad rusa. Sin embargo, terminó involucrada en un inesperado, pero trágico accidente.

Mientras que el carro se encontraba en marcha, un alce se apareció en la vía y no pudo ser esquivado. Por lo tanto, terminó ingresando por el panorámico y causándole lesiones graves en la cabeza a Kseniya Alexandrova, la Miss Universo.

Tras ese trágico hecho, la reina de belleza fue tratada en la Unidad de Cuidados Intensivos de una entidad hospitalaria de alto nivel, pero, desafortunadamente, se agravó y quedó sin signos vitales.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Kseniya Alexandrova, la Miss Universo de Rusia?

Luego del fuerte golpe en la cabeza, Kseniya Alexandrova sufrió una lesión craneoencefálica de alta complejidad. Sin embargo, con los primeros tratamientos, los especialistas lograrán estabilizarla.

Pero, con el paso del tiempo, según se conoció, la reina de belleza sufrió una meningitis, tuvo una inflamación cerebral considerable y desarrolló una infección extrema.

De esa manera, tras esas últimas complicaciones, su estado de salud se deterioró progresivamente hasta que le provocó la muerte.

Los seguidores de Kseniya Alexandrova, la reconocida Miss Universe de Rusia, continúan lamentando su muerte

Una vez se confirmó la muerte de Kseniya Alexandrova, la prestigiosa reina de belleza, sus seguidores quedaron en shock.

De esa manera, desde el 12 de agosto, los internautas han estado escribiendo múltiples mensajes de condolencias. "Siento mucho tu pérdida", "descansa en paz", "fuiste una de mis favoritas en el Miss Universe 2017", "siempre admiré tu belleza y alma pura" y "no lo puedo creer", han sido algunas de las palabras.

 

