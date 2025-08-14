Luto en el mundo de la belleza: esta fue la última publicación de la Miss Universe que murió en un accidente

El mundo de la belleza se encuentra de luto debido a que Kseniya Alexandrova, la mujer que fue Miss Universe de Rusia en 2017, falleció a sus 30 años.

La reina de belleza iba de copiloto en un carro y se encontraba circulando por Tver, al noroeste de Moscú, Rusia. Sin embargo, de repente un alce se atravesó en la vía, chocó contra el vehículo, traspasó el parabrisas y causó heridas muy graves en la cabeza de Kseniya Alexandrova.

Tras ese trágico hecho, la Miss Universe fue llevada a una entidad hospitalaria e ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, pero, a pesar de los esfuerzos de los especialistas, falleció al poco tiempo.

Luego de que se confirmó la inesperada muerte de la reina Kseniya Alexandrova, cada uno de sus seguidores quedaron en shock debido a que hace tan solo unos días ella había estado activa en redes sociales y había realizado una reflexión. ¿Cuál fue?

Esta fue la última publicación que Kseniya Alexandrova, la Miss Universe de Rusia, escribió en redes sociales antes de morir

En su última publicación de Instagram, Kseniya Alexandrova, la Miss Universe, compartió unas claves que, desde su experiencia, eran fundamentales para llevarse bien con los hombres.

"¿Qué quieren los hombres? Desde mi práctica terapéutica y mi experiencia personal, los hombres desean dos cosas sobre todo: la primera es que sus esfuerzos se noten. Trabaja mucho, te ha dado una cita, te ha dado un pequeño regalo, ha hecho un chiste gracioso. La segunda es máxima previsibilidad y claridad", inició escribiendo la reconocida reina de belleza.

"Si no te gusta algo, dilo con calma. Si no lo entiendes, pregunta. Si quieres algo, habla, no esperes a que lo adivine él mismo. ¿Qué opinas?", concluyó.

Además, estas palabras estuvieron acompañadas de una foto de ella a blanco y negro.

La agencia de belleza a la que pertenecía Kseniya Alexandrova, la Miss Universe, confirmó su muerte

A través de un sentido post en redes sociales, la agencia Modus Vivendis lamentó la muerte de Kseniya Alexandrova, exaltó su legado y envió las respectivas condolencias a sus familiares y seres queridos.

"Con gran pesar les informamos que nuestra colega y amiga, la modelo Ksenia Alexandrova, falleció anoche. Ella era brillante, talentosa e increíblemente brillante. Sabía inspirar, apoyar y brindar cariño a todos los que la rodeaban. Para nosotros, siempre será un símbolo de belleza, bondad y fuerza interior", iniciaron manifestando.

"Lamentamos profundamente su fallecimiento y expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todos los que tuvieron la fortuna de conocer a Ksenia", complementaron.