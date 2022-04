Lo que decía la carta de despedida de Kurt Cobain antes de su suicidio

El pasado 5 de abril se cumplieron 28 años del suicidio del ídolo del rock, Kurt Cobain. El vocalista de Nirvana fue hallado sin vida en su casa de Seattle, en Estados Unidos, tres días después de haberse quitado la vida. En el cadáver de Cobain fue encontrada una significativa cantidad de heroína; la alta dosis de esta sustancia alucinógena lo condujo a la muerte.

El fallecimiento del exitoso cantante conmocionó al mundo entero, pues era inexplicable la razón por la que un joven de 27 años, sumamente famoso, decidiera acabar con un futuro tan prometedor. Hoy, 28 años después, muchos de sus fans siguen llorando su muerte.

La carta de despedida

Depsués de casi tres décadas de la muerte de Kurt Cobain, se conoció una carta que sería la vía de desahogo del cantante para cometer su suicidio. Cobain llevaba una vida llena de excesos y depresión que lo llevaron a tomar la fatídica decisión.

La carta que habría sido escrita por Cobain iba dirigida a alguien muy especial para él. Se trataba de su gran amigo Boddah, una figura imaginaria que lo acompañó durante sus 27 años de vida. En el texto, el vocalista de Nirvana confesó cómo se sentía, y los motivos que lo habrían llevado al suicidio.

¿A quién admiraba Kurt Cobain?

A puño y letra el cantante confesó su gran admiración por Freddie Mercury, incluso un sano sentimiento de envidia por cómo disfrutaba los shows que ya en él no causaban el mismo impacto que antes.

... cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan como a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo.

También se refirió a su esposa y a su hija, seres muy especiales para Cobain, pero que al parecer no llenaban el vacío que había en su vida.

El texto de la carta

Las palabras con las Kurt Cobain le puso fin a su vida fue traducida al español:

“Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado, esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los años, desde mi primer contacto con la ética de la independencia y la vinculación con mi entorno ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no los puedo engañar, a ninguno de ustedes, simplemente no sería justo ni para mí simular que me lo estoy pasando el 100% bien, sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo intentándolo, créeme Señor, pero no es suficiente). Soy consciente de que yo, nosotros, hemos influido y gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que sólo aprecian las cosas cuando ya han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. En nuestras tres últimas giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que son fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y la hipersensibilidad hacia la gente. Sólo hay bien en mí, y pienso que simplemente amo demasiado a la gente. Tanto, que eso me hace sentir jodidamente triste. El típico piscis triste, sensible, insatisfecho, ¡Dios mío! ¿Por qué no puedo disfrutar? ¡No lo sé! Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que me recuerda mucho como había sido yo”.