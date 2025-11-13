La Cruz Roja alerta sobre la persistencia de desapariciones en México y Centroamérica

La desaparición de personas continúa siendo un problema “persistente” en México y Centroamérica, según advirtió este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante un encuentro regional celebrado en Guatemala.

El fenómeno, que afecta a miles de personas cada año, se relaciona con factores como la persecución política, las rutas migratorias hacia México y Estados Unidos, la trata de personas y el crimen organizado.

“El fenómeno es persistente en la región y se manifiesta de diferentes formas y deja a las familias muy desprotegidas”, afirmó Jerémy Renaux, coordinador regional del programa de búsqueda de desaparecidos para México y Centroamérica del CICR, en declaraciones a la AFP.

Renaux lamentó la ausencia de datos oficiales y señaló que en muchos países las familias temen reportar los casos ante las autoridades por miedo a represalias o revictimización. Esta situación complica los procesos de búsqueda y profundiza la desprotección institucional.

Testimonios de dolor y esperanza

El encuentro, realizado en el poblado indígena de Santiago Sacatepéquez, al oeste de Ciudad de Guatemala, reunió a familias de desaparecidos provenientes de El Salvador, Honduras, México y Guatemala. Durante tres días, compartieron sus historias y exigieron mayor compromiso estatal en la búsqueda de sus seres queridos.

Emma Mora, madre mexicana, recordó la desaparición de su hijo José Alberto en 2011 en Acapulco, presuntamente víctima de la violencia del narcotráfico. “Lo único que deseo del mundo es volver a verme en los ojos de mi hijo. Tenía 14 años. Era un niño”, expresó.

Por su parte, Maritxa Menjívar, de El Salvador, mantiene la esperanza de encontrar a su esposo Antonio Abrego, desaparecido en agosto de 2020 tras ingresar de forma irregular a Estados Unidos.

Falta de legislación y fragmentación de datos

Según Renaux, en México se han contabilizado 133.624 personas desaparecidas desde la década de 1950. En Centroamérica, sin embargo, la información está fragmentada y los países carecen de una legislación específica que reconozca los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares.

“El Salvador, Guatemala y Honduras carecen de una ley de desaparecidos que reconozca los derechos tanto de la persona desaparecida como de sus familiares, por lo que no hay obligaciones claras de las autoridades”, advirtió Renaux.

El CICR reiteró la necesidad de fortalecer los marcos legales, mejorar los sistemas de registro y garantizar condiciones seguras para que las familias puedan denunciar sin temor. La organización también llamó a los Estados a asumir su responsabilidad en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas.