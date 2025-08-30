CANAL RCN
Cruz Roja denuncia planes de Israel para evacuar Ciudad de Gaza: siguen los bombardeos

La Defensa Civil de Gaza indicó que al menos 47 personas murieron en los recientes bombardeos del ejército israelí en Ciudad de Gaza.

Foto: AFP

AFP

agosto 30 de 2025
05:55 p. m.
La Cruz Roja denunció que Israel tiene planes de realizar una evacuación masiva de Ciudad de Gaza, a la vez que avanza el asedio de Netanyahu con miras a realizar una operación militar.

La Franja de Gaza es escenario de casi 23 meses de conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Este 30 de septiembre, la Defensa Civil local reportó 47 muertos en ataques israelíes en el territorio palestino, principalmente en la capital.

A pesar de la presión internacional, el ejército israelí tiene intenciones de suspender sus planes de tomar Ciudad de Gaza, la cual considera como uno de los últimos bastiones de Hamás.

Aunque no llamó explícitamente a evacuar la mayor urbe del territorio palestino, el miércoles afirmó que esto es "inevitable".

Cruz Roja advierte tragedia si hay una evacuación masiva

Por su parte, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, expresó su preocupación, asegurando que "en las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna".

Según Spoljaric, "la medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la Franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica".

Además, afirmó que "muchos (civiles) no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad". Según una estimación de la ONU, alrededor de un millón de palestinos se encuentran en Ciudad de Gaza, a pesar de que miles han huido desde el inicio de la guerra.

47 muertos en nuevos bombardeos israelíes

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, indicó a la AFP que 47 personas murieron este sábado "desde el amanecer en los continuos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza". Sin embargo, estos datos no han sido corroborados de manera independiente debido a las dificultades de acceso sobre el terreno.

Según Basal, entre los fallecidos, 12 murieron en un ataque aéreo contra "tiendas de campaña que albergaban a desplazados" en el oeste de Ciudad de Gaza.

Otras 10 personas murieron por disparos israelíes mientras esperaban recibir alimentos cerca de centros de distribución en el centro y el sur de Gaza, según la Defensa Civil. Esta organización, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó el sábado por la mañana de intensos ataques israelíes sobre Ciudad de Gaza.

