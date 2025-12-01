Cayó uno de los más buscados por sicariato en Cúcuta: se había escondido en México

Las autoridades de la Policía Metropolitana de Cúcuta lograron la captura de Carlos Romero, señalado como uno de los delincuentes más buscados en 2023 y presunto responsable del homicidio de Efraín Jesús Pérez Díaz, ocurrido el 19 de febrero de ese año en Villa del Rosario.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Romero formaba parte del cartel de ‘Los más buscados’ de la Policía de Cúcuta, una lista que recopila a los principales criminales de la región por delitos de alto impacto.

La captura se llevó a cabo en el barrio Cundinamarca de Cúcuta, tras un operativo de seguimiento e inteligencia liderado por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

Así capturaron a uno de los más buscados que había huido a México

Tras ser incluido en ese listado de ‘Los más buscados’, habría viajado a México para evadir la acción judicial y permanecer oculto durante varios meses.

Sin embargo, su regreso reciente a Colombia permitió reactivar las labores de búsqueda que concluyeron con su captura.

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma de fuego tipo revólver y munición, elementos que ahora forman parte del material probatorio en su contra.

La captura fue confirmada por el coronel Jimmy Arley Belálcazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta:

Este sujeto, tras ser incluido en el volante de ‘Los más buscados’ en 2023, viajó a México con el propósito de evadir la acción de la justicia. Sin embargo, regresó recientemente al país, donde logramos materializar su captura.

Los delitos por los que buscaban a Carlos Romero por sicariato en Cúcuta

Carlos Romero será presentado ante las autoridades judiciales competentes para responder por el delito de homicidio agravado, además de los cargos adicionales que puedan derivarse del porte del arma incautada.

La captura representa un nuevo avance en los esfuerzos de la Policía por reducir los índices de impunidad en casos de homicidio y mantener la seguridad en la frontera colombo-venezolana, una zona históricamente afectada por la criminalidad.

La Policía Metropolitana de Cúcuta reiteró el llamado a la comunidad para reportar información sobre personas vinculadas a hechos delictivos, a través de la línea 123 o las patrullas del cuadrante.