Delcy Rodríguez estaría bajo la mira de la DEA desde hace años: de esto la señalan

La información se dio a conocer en medio de un panorama de intriga para Venezuela.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 19 de 2026
06:31 p. m.
En medio de la incertidumbre por el futuro de Venezuela, hay dos nombres que centran la atención del planeta: Delcy Rodríguez y Donald Trump. La primera es la vicepresidenta y actual presidenta interina de Venezuela; y el otro es el mandatario de Estados Unidos, país que estuvo detrás de la captura de Nicolás Maduro.

Hace pocos días, la agencia Associated Press (AP) dio a conocer una importante información sobre Rodríguez. A pesar de estar en diálogo con Estados Unidos, lo cierto es que las autoridades norteamericanas no le pierden de vista.

Los señalamientos contra Rodríguez

Muestra de ello es que en 2022, la Administración de Control de Drogas (DEA) la catalogó como objetivo prioritario. La agencia precisó que desde 2018 la han señalado por presuntos nexos con el narcotráfico y el contrabando de oro.

Inclusive, en 2021 se supo que ella supuestamente había utilizado hoteles en Isla Margarita como fachada para lavar activos. No obstante, los señalamientos se han quedado en eso, dado que nunca la han acusado.

Álex Saab fue destituido

También aseguran que es cercana a Álex Saab, a quien consideran testaferro de Maduro y que estuvo arrestado por lavado de dinero. Lo curioso es que hace pocos días, Rodríguez lo destituyó como ministro de Industria y Producción Nacional.

La decisión se tomó tras las presiones de Estados Unidos luego de que Maduro y Cilia Flores fueran arrestados. El anuncio lo dio vía Telegram: “Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”. No reveló las razones.

La captura de Saab se dio en 2020, pero lo extraditaron en octubre del año siguiente. La justicia del país norteamericano lo acusó de presuntamente blanquear fondos obtenidos de forma ilegal en Venezuela.

