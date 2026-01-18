El Vaticano confirma que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio antes de su captura

En una revelación que arroja luz sobre las intensas maniobras diplomáticas previas a la caída del chavismo, la Santa Sede confirmó este domingo que intentó mediar un acuerdo de exilio para Nicolás Maduro.

El objetivo primordial, según el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, era alcanzar una solución humanitaria que evitara el "derramamiento de sangre" ante la inminente acción militar de los Estados Unidos.

Las declaraciones de Parolin, ofrecidas al margen de un acto oficial en Roma, validan las recientes filtraciones de The Washington Post que indicaban una actividad diplomática frenética en los días previos a la "Operación Resolución Absoluta", la cual culminó con la captura de Maduro el pasado 3 de enero de 2026.

Detalles de la operación que buscaba el Vaticano con Maduro

Según el jefe de la diplomacia vaticana, la Iglesia buscó abrir "ventanas de salida" para el mandatario venezolano, reconociendo que un cambio de régimen era inevitable tras las cuestionadas elecciones de julio de 2024.

El plan contemplaba una "salida dorada" que habría permitido a Maduro y a su círculo íntimo retirarse a terceros países —principalmente Rusia, aunque también se consideraron Qatar y Turquía— bajo garantías internacionales de seguridad.

"Habíamos intentado lo que apareció en algunos medios", admitió Parolin. "Nuestra intención fue siempre favorecer una transición pacífica y preservar la estabilidad regional frente a una diplomacia que, lamentablemente, ha pasado a basarse en la fuerza".

A pesar del fracaso de la mediación para el exilio, el Vaticano ha reafirmado su compromiso con el pueblo venezolano. En su discurso más reciente ante el cuerpo diplomático, el papa León XIV subrayó la necesidad de avanzar hacia una "democratización plena" y una recuperación económica urgente, dado el estado precario en el que se encuentra la población.