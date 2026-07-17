Liberan 346 millones de dólares a Delcy Rodríguez para la reconstrucción de Venezuela

En las últimas horas, Venezuela logró acceder a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional, que permanecían bloqueados desde 2019, para destinarlos a la reconstrucción de zonas afectadas por los sismos del 24 de junio, informó el viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El país sudamericano mantiene en el organismo multilateral un total de 3.568 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a aproximadamente 5.100 millones de dólares, que habían permanecido inaccesibles debido al no reconocimiento del FMI a Nicolás Maduro como presidente legítimo.

"Tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a USD $346 millones de sus recursos propios en el Fondo Monetario Internacional", declaró Rodríguez en un comunicado publicado en Telegram.

RELACIONADO La nota que escribió entre los escombros le salvó la vida tras los terremotos en Venezuela

FMI confirmó que Venezuela retiró parte de la reserva bloqueada

La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó oficialmente que Venezuela retiró un tramo de su propia reserva y expresó que su corazón está con el pueblo venezolano durante el proceso de recuperación tras los devastadores terremotos.

Trabajamos con contrapartes clave para ayudar a Venezuela a acceder a sus propios recursos del Fondo para necesidades humanitarias urgentes.

Este desbloqueo de fondos se produce en un contexto de reanudación de relaciones entre Venezuela y los organismos financieros internacionales. El FMI y el Banco Mundial anunciaron en abril la restauración de sus vínculos con el país caribeño, congelados desde 2019, después que Estados Unidos derrocara a Maduro en una incursión militar en enero.

Así va la economía internacional de Venezuela

El vicepresidente de Economía y Finanzas venezolano, Calixto Ortega Sánchez, se reunió con Georgieva a finales de mayo, en lo que representó un paso significativo hacia la normalización de relaciones.

La última vez que las autoridades monetarias y financieras venezolanas mantuvieron una reunión formal con una misión del FMI fue en 2004, hace más de dos décadas.

El acceso a estos recursos marca un primer paso en la utilización de las reservas venezolanas en el organismo internacional para atender la emergencia humanitaria generada por los sismos, aunque el monto representa solo una fracción del total disponible en Derechos Especiales de Giro.