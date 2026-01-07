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Demandan a Nicolás Maduro por su presunta participación en el asesinato de jóvenes

Las familias de los jóvenes lo demandaron en Estados Unidos por la muerte de varios jóvenes a manos de la fuerza pública.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP

Nicolás Martínez Sánchez

julio 01 de 2026
11:30 a. m.
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La vida de Nicolás Maduro cambió en la madrugada del sábado 3 de enero, cuando las unidades norteamericanas lo capturaron y les pusieron fin a sus más de 10 años de régimen.

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Desde la muerte de Hugo Chávez en 2013, Maduro ascendió en el poder en Venezuela. Tras haber sido canciller, se lanzó a las elecciones y resultó ganador.

¿Cuándo capturaron a Maduro?

Con el paso de los años, los efectos del régimen se vieron reflejados con el éxodo venezolano y una crisis económica sin precedentes. A esto se suma el método de Maduro para seguir en el poder a pesar de todo.

El punto de inflexión entonces llegó el 28 de julio de 2024, cuando en las elecciones presidenciales, el CNE lo declaró ganador de la contienda. Aunque se denunció el posible fraude electoral, afirmando que el verdadero vencedor había sido Edmundo González.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las acciones en Venezuela tomaron protagonismo en la agenda norteamericana. El golpe certero entonces se dio a inicios de este año con la captura.

¿Quiénes demandan a Maduro?

Maduro se encuentra privado de la libertad en el centro de detención en Manhattan, Nueva York; y está siendo acusado por varios cargos relacionados con presunto narcoterrorismo.

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The New York Times reveló que las familias de jóvenes asesinados en Caracas demandaron al venezolano en Estados Unidos. El medio citó el caso de ‘John Doe 3’, el cual se remonta a 2017. Funcionarios de la Policía ingresaron a una vivienda y le dispararon a un joven, crimen visto por su propia madre.

De acuerdo con lo mencionado por el portal, este habría sido el accionar de la fuerza pública durante varios años. Hoy, con Maduro tras las rejas, las familias de cinco jóvenes interpusieron una demanda contra él por, al parecer, autorizar los asesinatos.

La demanda también cuenta con la intermediación del Centro Guernica 37, organización jurídica internacional sin fines de lucro. Uno de los abogados habló con The New York Times. Según contó, las familias buscan una indemnización por daños y perjuicios.

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