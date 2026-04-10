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Salario de los astronautas de la NASA en Artemis II: ¿Cuánto ganan?

Sueldo de astronautas de la NASA: cuánto reciben en la misión Artemis II.

Tripulación de Artemis II.
Tripulación de Artemis II. Foto: AFP.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
06:21 p. m.
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Mientras la misión Artemis II de la NASA completa su histórico recorrido alrededor de la Luna y regresa a la Tierra, surge una pregunta recurrente: ¿cuál es el salario de los astronautas que participan en este tipo de misiones? Las cifras oficiales revelan que, aunque se trata de una labor de alto riesgo y prestigio, su remuneración responde a escalas salariales del sector público estadounidense.

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La misión Artemis II, liderada por la NASA, inició su retorno a la Tierra el 10 de abril de 2026 tras completar diez días en órbita lunar. A bordo de la cápsula Orión, los astronautas ejecutaron maniobras clave para regresar de manera segura, en un viaje que marca un nuevo hito en la exploración espacial.

Sin embargo, más allá del avance científico y tecnológico, el interés del público también se centra en el salario de los astronautas de la misión Artemis II, especialmente al compararlo con otros cargos de alto nivel en países como Colombia.

¿Cuánto ganan los astronautas de la misión Artemis II de la NASA?

De acuerdo con datos oficiales, los astronautas activos de la NASA reciben salarios bajo el sistema federal estadounidense conocido como General Schedule (GS), específicamente en los niveles GS-13 y GS-14. En este esquema, los ingresos anuales oscilan entre los 90.000 y 150.000 dólares.

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Esto significa que, mensualmente, pueden devengar entre 7.500 y 12.500 dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 20 y 40 millones de pesos colombianos, dependiendo de la tasa de cambio.

No obstante, en ciudades como Houston, uno de los principales centros operativos de la NASA, la remuneración puede ser aún mayor. En algunos casos, los ingresos anuales alcanzan los 183.000 dólares, es decir, cerca de 600 millones de pesos colombianos al año.

A pesar de estas cifras, es importante aclarar que la agencia no contempla bonificaciones especiales por participar en misiones espaciales. Es decir, el salario de los astronautas de la misión Artemis II no incluye pagos adicionales por viajar al espacio o realizar misiones lunares, ya que se rige por el sistema estándar de funcionarios civiles federales.

Colombia es uno de los países firmantes de los Acuerdos de Artemisa

Colombia ha dado pasos importantes en el ámbito espacial. En 2022, el país se convirtió en uno de los firmantes de los Acuerdos de Artemisa, una iniciativa internacional liderada por la NASA para establecer principios de exploración pacífica y sostenible del espacio.

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Este acuerdo, que incluye a países como Estados Unidos, Japón y Canadá, busca fomentar la cooperación científica y tecnológica en futuras misiones lunares y más allá. La adhesión colombiana abre la puerta a nuevas oportunidades en investigación y desarrollo, así como a una eventual participación más activa en programas espaciales.

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