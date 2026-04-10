En video: estos fueron los mejores momentos de la misión Artemis II de la NASA

La misión Artemis II, liderada por la NASA, concluyó con éxito tras completar un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna y regresar de forma segura a la Tierra, marcando un hito en la exploración espacial tripulada.

RELACIONADO Revelan las condiciones de salud en las que llegaron los cuatro astronautas de la misión Artemis II

Este vuelo no solo representa el regreso de humanos al entorno lunar tras más de 50 años, sino que también valida tecnologías esenciales para futuras misiones, incluyendo el esperado alunizaje en los próximos años.

Entre los momentos más destacados de Artemis II sobresale el histórico sobrevuelo lunar, en el que la tripulación alcanzó distancias superiores a los 400.000 kilómetros de la Tierra, superando récords establecidos en misiones anteriores como Apollo 13. Este logro posiciona a la misión como la que ha llevado a humanos más lejos en la historia, consolidando su relevancia científica y tecnológica.

El sobrevuelo lunar y la validación de sistemas críticos

Uno de los hitos más relevantes fue la ejecución de la trayectoria de “retorno libre”, una maniobra orbital que permite a la nave regresar a la Tierra aprovechando la gravedad sin necesidad de grandes correcciones de propulsión. Este procedimiento, clave para la seguridad de futuras misiones, fue probado con éxito durante el recorrido alrededor del lado oculto de la Luna.

RELACIONADO Video del momento exacto en el que la cápsula Orion de Artemis II tocó la superficie terrestre

Además, durante el viaje, la tripulación evaluó sistemas fundamentales como el soporte vital, la navegación en espacio profundo y las comunicaciones con la Red del Espacio Profundo. Estas pruebas son determinantes para misiones de mayor duración, incluyendo aquellas orientadas a establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar e incluso preparar el camino hacia Marte.

Otro momento destacado fue el componente humano de la misión: Artemis II se convirtió en la primera en llevar a una mujer, Christina Koch; a una persona afrodescendiente, Victor Glover; y a un astronauta no estadounidense, Jeremy Hansen, en una misión lunar.

La reentrada y el amerizaje: la fase más crítica

El regreso a la Tierra fue uno de los momentos más complejos y seguidos de la misión. La cápsula Orion ingresó a la atmósfera terrestre a velocidades cercanas a los 40.000 km/h, soportando temperaturas superiores a los 2.500 °C durante un descenso de aproximadamente 13 minutos.

Finalmente, el amerizaje exitoso no solo simboliza el cierre de una misión histórica, sino también el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial.