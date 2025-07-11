CANAL RCN
Internacional

La ONU advierte que los obstáculos fronterizos siguen frenando la ayuda humanitaria en Gaza

La organización advirtió que pese a los avances logísticos, la situación humanitaria sigue siendo crítica.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

noviembre 07 de 2025
03:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, más de 37.000 toneladas de ayuda humanitaria han ingresado a la Franja de Gaza, según informó este viernes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha).

Presidente Petro confirmó que Colombia ofrecerá apoyo médico a Gaza
RELACIONADO

Presidente Petro confirmó que Colombia ofrecerá apoyo médico a Gaza

Sin embargo, el organismo alertó que los obstáculos en los pasos fronterizos “no se han eliminado con suficiente rapidez”, lo que impide una respuesta proporcional a las necesidades urgentes de la población.

Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, subrayó que, pese a los avances logísticos, la situación humanitaria sigue siendo crítica.

Netanyahu ordenó atacar de inmediato la Franja de Gaza: estas serían las razones
RELACIONADO

Netanyahu ordenó atacar de inmediato la Franja de Gaza: estas serían las razones

Acceso limitado y restricciones persistentes

La ayuda recolectada por la ONU y sus socios, compuesta principalmente por alimentos, ha sido canalizada únicamente a través de dos pasos fronterizos, sin acceso directo desde Israel al norte de Gaza ni desde Egipto al sur.

Esta limitación estructural, sumada a restricciones sobre artículos específicos y personal humanitario, ha ralentizado el despliegue del plan de asistencia diseñado para cubrir un periodo de 60 días.

Hamás confirmó que entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes
RELACIONADO

Hamás confirmó que entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes

El portavoz aclaró que las cifras actuales no incluyen la ayuda bilateral ni los suministros del sector comercial, lo que refleja una brecha considerable frente a las 190.000 toneladas previstas por el organismo internacional.

Emergencia prolongada tras dos años de guerra

La ONU insiste en que la magnitud de la crisis humanitaria requiere una apertura más amplia y sostenida de los corredores de entrada. Tras dos años de conflicto entre Israel y Hamás, la población gazatí enfrenta una devastación generalizada, con carencias extremas en alimentación, salud y refugio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jair Bolsonaro

Corte Suprema estudia la condena contra el expresidente Bolsonaro: ¿Qué podría pasar?

Estados Unidos

Estados Unidos denuncia plan iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México

Estados Unidos

Cierre gubernamental provoca caos aéreo en Estados Unidos: más de 800 vuelos cancelados

Otras Noticias

Santander

Reconocido influencer fue asesinado en Floridablanca: esto es lo que se sabe

El crimen sucedió sobre las 12:00 de la madrugada de este 7 de noviembre de 2025. ¿Qué han conocido las autoridades?

Champions League

Achraf Hamiki rompió el silencio tras su lesión por la entrada de Luis Díaz en Champions

El lateral marroquí reapareció en redes sociales tras la fuerte entrada de Luis Díaz en el PSG vs. Bayern Múnich.

Artistas

J Balvin lanza ‘Beyond Flowers’, su nueva colección de moda inspirada en sus conciertos

Dólar

Atento: este fue el giro que tuvo el precio del dólar en el cierre de HOY 7 de noviembre de 2025

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista