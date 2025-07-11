La ONU advierte que los obstáculos fronterizos siguen frenando la ayuda humanitaria en Gaza

Desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre, más de 37.000 toneladas de ayuda humanitaria han ingresado a la Franja de Gaza, según informó este viernes la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha).

Sin embargo, el organismo alertó que los obstáculos en los pasos fronterizos “no se han eliminado con suficiente rapidez”, lo que impide una respuesta proporcional a las necesidades urgentes de la población.

Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de Naciones Unidas, subrayó que, pese a los avances logísticos, la situación humanitaria sigue siendo crítica.

Acceso limitado y restricciones persistentes

La ayuda recolectada por la ONU y sus socios, compuesta principalmente por alimentos, ha sido canalizada únicamente a través de dos pasos fronterizos, sin acceso directo desde Israel al norte de Gaza ni desde Egipto al sur.

Esta limitación estructural, sumada a restricciones sobre artículos específicos y personal humanitario, ha ralentizado el despliegue del plan de asistencia diseñado para cubrir un periodo de 60 días.

El portavoz aclaró que las cifras actuales no incluyen la ayuda bilateral ni los suministros del sector comercial, lo que refleja una brecha considerable frente a las 190.000 toneladas previstas por el organismo internacional.

Emergencia prolongada tras dos años de guerra

La ONU insiste en que la magnitud de la crisis humanitaria requiere una apertura más amplia y sostenida de los corredores de entrada. Tras dos años de conflicto entre Israel y Hamás, la población gazatí enfrenta una devastación generalizada, con carencias extremas en alimentación, salud y refugio.