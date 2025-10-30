Hamás confirmó que entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, anunció que este jueves entregará los restos de dos rehenes israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego pactado con Israel para la franja de Gaza.

Hamás anuncia entrega de los cuerpos de dos rehenes a Israel

Según el comunicado difundido por el grupo a través de su canal en Telegram, la entrega se realizará a las 16:00 horas de Gaza.

Hasta el momento, los combatientes islamistas han devuelto 15 de los 28 cuerpos que se comprometieron a entregar bajo los términos del pacto humanitario.

Este intercambio forma parte de los esfuerzos internacionales por mantener la tregua temporal en la región, en medio de un frágil contexto de violencia y tensión política.

La noche del martes, Israel lanzó una serie de bombardeos sobre distintos puntos del territorio palestino tras un ataque que cobró la vida de un soldado israelí en el sur de Gaza.

De acuerdo con la Defensa Civil de Gaza, los ataques causaron la muerte de más de 100 personas, entre ellas decenas de niños, lo que convirtió esa jornada en la más mortífera desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Pese a la escalada de violencia, el gobierno israelí anunció el miércoles la reanudación de la tregua, luego de una jornada marcada por la tensión y las críticas internacionales.

En respuesta a los bombardeos, Hamás aseguró que sus combatientes no estuvieron involucrados en el incidente que provocó la muerte del soldado israelí.

El grupo reiteró su compromiso con el alto el fuego, respaldado por Estados Unidos, aunque advirtió que cualquier nueva “escalada” podría dificultar la búsqueda y recuperación de cuerpos de rehenes fallecidos.

La entrega de los restos ha sido motivo de controversia. El lunes, Hamás fue duramente criticado tras entregar restos parciales de un rehén que, según Israel, ya había sido devuelto dos años atrás.

Las autoridades israelíes calificaron el hecho como una violación del acuerdo de alto el fuego, mientras que el grupo islamista insistió en que se trataba del cuerpo número 16 incluido en el compromiso de devolución.

El intercambio de cuerpos forma parte de los compromisos asumidos por ambas partes en el marco del alto el fuego temporal, impulsado por mediadores internacionales para permitir la asistencia humanitaria y la reducción de hostilidades.

Hamás entregará dos cuerpos de rehenes israelíes

Sin embargo, los recientes enfrentamientos y acusaciones mutuas ponen en riesgo la estabilidad del pacto.

Mientras Hamás continúa con la entrega de restos de rehenes fallecidos, Israel mantiene su posición de que no tolerará nuevas violaciones del acuerdo y advierte que responderá militarmente ante cualquier ataque.

La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, Egipto y Catar, sigue presionando para preservar la tregua y evitar un nuevo ciclo de violencia en la región, que ya ha cobrado miles de vidas desde el inicio del conflicto.