La ONU y la Cruz Roja piden abrir todos los pasos fronterizos en Gaza

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) hicieron un llamado urgente este martes para que se abran todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza, con el fin de permitir el ingreso masivo de ayuda humanitaria al enclave palestino, afectado por más de dos años de guerra.

En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz del CICR, Christian Cardon, advirtió que la ayuda sigue sin poder ingresar de manera suficiente.

“Hasta donde sé, no todos los pasos fronterizos de Gaza están abiertos a la ayuda humanitaria. Ese es el principal problema en estos momentos”, afirmó.

Cardon subrayó que la apertura de estos puntos debe hacerse “con carácter urgente”, una posición respaldada por Jens Laerke, vocero de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), quien insistió en que es fundamental reparar y reabrir los pasos destruidos durante el conflicto.

190.000 toneladas de ayuda están listas para ingresar

Laerke señaló que actualmente hay 190.000 toneladas de suministros humanitarios listas para ser enviadas desde Jordania y Egipto, pero advirtió que la entrada del material no depende del personal humanitario, sino de las decisiones políticas y de seguridad que permitan la circulación por las fronteras.

La ofensiva aérea y terrestre de Israel, lanzada en respuesta al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, ha dejado decenas de miles de víctimas civiles y una infraestructura devastada en Gaza. Aunque el bloqueo impuesto a la Franja fue parcialmente levantado en mayo, la ayuda ha llegado de forma limitada.

Expertos de la ONU confirmaron en agosto la existencia de una hambruna en parte del territorio palestino, mientras que Israel ha negado esa situación y acusado a Hamás de apropiarse de la ayuda enviada.

Las agencias internacionales reiteraron su llamado a facilitar el acceso humanitario sin restricciones y a garantizar la protección de la población civil en medio de un conflicto que, pese a la tregua, sigue dejando profundas secuelas en Gaza.