CANAL RCN
Internacional

Estos son los 20 rehenes israelíes liberados tras dos años de cautiverio en Gaza

Los liberados fueron secuestrados en distintos puntos del país, muchos de ellos durante el ataque al festival de música electrónica Nova.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 13 de 2025
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras 24 meses de incertidumbre, dolor y negociaciones, los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en la Franja de Gaza fueron liberados este lunes, poniendo fin a una de las etapas más duras del conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresivo en el sur de Israel.

Hamás libera a los 20 rehenes israelíes: fin del cautiverio y comienzo del intercambio con el grupo terrorista
RELACIONADO

Hamás libera a los 20 rehenes israelíes: fin del cautiverio y comienzo del intercambio con el grupo terrorista

Hamás liberó a rehenes israelíes

Los liberados fueron secuestrados en distintos puntos del país, muchos de ellos durante el ataque al festival de música electrónica Nova, símbolo de la tragedia de aquella jornada.

Entre los rehenes hay soldados, jóvenes asistentes al evento, familias y ciudadanos con doble nacionalidad.

El festival Nova, celebrado en el desierto del Néguev, fue uno de los escenarios más sangrientos del ataque. Allí, más de 370 personas fueron asesinadas y decenas secuestradas.

Entre los liberados se encuentran Elkana Bohbot de 36 años, productor del evento y ciudadano colombo-israelí, quien había sido visto en videos de Hamás visiblemente herido.

También Rom Braslavski de 21 años, encargado de la seguridad del festival; Evyatar David (24) y Guy Gilboa Dalal (24), amigos inseparables que fueron raptados mientras intentaban huir; así como Maxim Herkin (37), un israelí de origen ruso, y Yosef Haim Ohana (25), barman que ayudaba a los heridos antes de ser capturado.

También fueron liberados Bar Kuperstein (23), enfermero militar que socorría a las víctimas, y Alon Ohel (24), un talentoso pianista con nacionalidad alemana y serbia, que se preparaba para iniciar estudios musicales antes de ser secuestrado.

El horror no se limitó al festival. En los kibutz de Nir Oz y Nahal Oz, familias enteras fueron atacadas y muchas casas incendiadas para obligar a sus habitantes a salir.

Entre los liberados están los hermanos David y Ariel Cunio, de origen argentino, quienes fueron secuestrados junto a sus familiares; Eitan Horn (39), también de raíces argentinas; y Omri Miran (48), terapeuta con nacionalidad húngara, raptado frente a su esposa e hijas.

Otro de los liberados es Matan Zangauker (25), secuestrado junto a su pareja, la mexicana-israelí Ilana Gritzewsky, quien fue liberada meses atrás y se convirtió en una figura clave en la lucha por la libertad de los cautivos.

¿Quiénes son los rehenes liberados por Hamás?

Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación
RELACIONADO

Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación

El grupo incluye a varios militares y ciudadanos con múltiples nacionalidades. Matan Angrest (22), suboficial del ejército israelí que fue capturado tras un enfrentamiento en la frontera de Nahal Oz. Nimrod Cohen (21), también soldado, fue sacado de su tanque por los atacantes y Eitan Mor (25), guardia de seguridad en el festival, pasó a representar la lucha de los padres de rehenes que pedían más presión militar sobre Hamás.

Entre los civiles destacan Gali y Ziv Berman (28), gemelos israelíes y alemanes que fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza; Segev Kalfon (27), panadero del Néguev; y Avinatan Or (32), ingeniero con nacionalidad británica que fue capturado junto a su pareja, Noa Argamani, liberada en una operación militar en 2024.

Las imágenes de los liberados llegando a Israel, muchos de ellos visiblemente debilitados y en silencio, han conmovido al país y al mundo.

Las familias, que durante dos años marcharon, protestaron y mantuvieron viva la esperanza, finalmente pudieron reencontrarse con sus seres queridos.

Aunque la liberación de estos 20 rehenes representa un respiro, aún hay decenas de familias que siguen esperando noticias.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Israel

Así fue el encuentro entre Elkana Bohbot y su esposa, tras su liberación

Israel

Donald Trump anuncia el fin de la guerra en Gaza tras liberación de los rehenes

Israel

Hamás libera a los 20 rehenes israelíes: fin del cautiverio y comienzo del intercambio con el grupo terrorista

Otras Noticias

Liga BetPlay

Tabla de posiciones de la Liga Betplay tras los triunfos de Junior y Bucaramanga: hubo cambios

Las acciones en la liga colombiana siguen apretadas de cara al final de todos contra todos.

Turismo

Puente festivo de Reyes en enero cambiará su fecha tradicional: así quedará en el calendario para 2026

El tradicional 6 de enero no se celebrará en su fecha habitual como día de descanso remunerado.

Bogotá

Policía confirma explosión en CAI Santo Domingo, en Ciudad Bolívar

Artistas

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México

Enfermedades

Colombia innova en el diagnóstico del Parkinson: crean un modelo con 80% de precisión