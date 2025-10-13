Estos son los 20 rehenes israelíes liberados tras dos años de cautiverio en Gaza

Tras 24 meses de incertidumbre, dolor y negociaciones, los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en la Franja de Gaza fueron liberados este lunes, poniendo fin a una de las etapas más duras del conflicto que comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque sorpresivo en el sur de Israel.

Hamás liberó a rehenes israelíes

Los liberados fueron secuestrados en distintos puntos del país, muchos de ellos durante el ataque al festival de música electrónica Nova, símbolo de la tragedia de aquella jornada.

Entre los rehenes hay soldados, jóvenes asistentes al evento, familias y ciudadanos con doble nacionalidad.

El festival Nova, celebrado en el desierto del Néguev, fue uno de los escenarios más sangrientos del ataque. Allí, más de 370 personas fueron asesinadas y decenas secuestradas.

Entre los liberados se encuentran Elkana Bohbot de 36 años, productor del evento y ciudadano colombo-israelí, quien había sido visto en videos de Hamás visiblemente herido.

También Rom Braslavski de 21 años, encargado de la seguridad del festival; Evyatar David (24) y Guy Gilboa Dalal (24), amigos inseparables que fueron raptados mientras intentaban huir; así como Maxim Herkin (37), un israelí de origen ruso, y Yosef Haim Ohana (25), barman que ayudaba a los heridos antes de ser capturado.

También fueron liberados Bar Kuperstein (23), enfermero militar que socorría a las víctimas, y Alon Ohel (24), un talentoso pianista con nacionalidad alemana y serbia, que se preparaba para iniciar estudios musicales antes de ser secuestrado.

El horror no se limitó al festival. En los kibutz de Nir Oz y Nahal Oz, familias enteras fueron atacadas y muchas casas incendiadas para obligar a sus habitantes a salir.

Entre los liberados están los hermanos David y Ariel Cunio, de origen argentino, quienes fueron secuestrados junto a sus familiares; Eitan Horn (39), también de raíces argentinas; y Omri Miran (48), terapeuta con nacionalidad húngara, raptado frente a su esposa e hijas.

Otro de los liberados es Matan Zangauker (25), secuestrado junto a su pareja, la mexicana-israelí Ilana Gritzewsky, quien fue liberada meses atrás y se convirtió en una figura clave en la lucha por la libertad de los cautivos.

¿Quiénes son los rehenes liberados por Hamás?

El grupo incluye a varios militares y ciudadanos con múltiples nacionalidades. Matan Angrest (22), suboficial del ejército israelí que fue capturado tras un enfrentamiento en la frontera de Nahal Oz. Nimrod Cohen (21), también soldado, fue sacado de su tanque por los atacantes y Eitan Mor (25), guardia de seguridad en el festival, pasó a representar la lucha de los padres de rehenes que pedían más presión militar sobre Hamás.

Entre los civiles destacan Gali y Ziv Berman (28), gemelos israelíes y alemanes que fueron secuestrados en el kibutz Kfar Aza; Segev Kalfon (27), panadero del Néguev; y Avinatan Or (32), ingeniero con nacionalidad británica que fue capturado junto a su pareja, Noa Argamani, liberada en una operación militar en 2024.

Las imágenes de los liberados llegando a Israel, muchos de ellos visiblemente debilitados y en silencio, han conmovido al país y al mundo.

Las familias, que durante dos años marcharon, protestaron y mantuvieron viva la esperanza, finalmente pudieron reencontrarse con sus seres queridos.

Aunque la liberación de estos 20 rehenes representa un respiro, aún hay decenas de familias que siguen esperando noticias.