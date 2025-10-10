VIDEO | Así reaccionó María Corina Machado ante la noticia del Nobel de Paz

Este viernes el mundo amaneció con una noticia del Comité Noruego del Nobel, el cual anunció que el Premio Nobel de la Paz 2025 será otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

La decisión, revelada en las primeras horas de la madrugada, ha sacudido el panorama político internacional y ha puesto el foco sobre la situación en Venezuela.

El premio reconoce la incansable labor de Machado en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición pacífica de la dictadura a la democracia.

El Comité destacó su papel como figura unificadora de una oposición anteriormente dividida, logrando un consenso en torno a la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

“El Premio Nobel de la Paz 2025 recae en una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, declaró el Comité en su anuncio oficial.

La noticia ha generado una inmediata reacción en el entorno de Machado. Edmundo González, reconocido como presidente electo legítimo de Venezuela, tuvo una conversación telefónica con la galardonada.

“No puedo creerlo, estoy en shock”, se escucha decir a Machado en el video de Edmundo González.

Según reportes, Machado expresó una profunda emoción ante el reconocimiento, aunque aún no ha realizado declaraciones públicas directas.

Este premio llega en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. La labor de Machado ha sido destacada como un ejemplo de valentía civil en Latinoamérica, enfrentando las dificultades impuestas por un gobierno autoritario y manteniendo viva la esperanza de un cambio democrático en Venezuela.