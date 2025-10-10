CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Así reaccionó María Corina Machado ante la noticia del Nobel de Paz

La líder opositora conversó por llamada telefónica con Edmundo González una vez recibió la noticia del premio.

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
06:45 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes el mundo amaneció con una noticia del Comité Noruego del Nobel, el cual anunció que el Premio Nobel de la Paz 2025 será otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Histórico: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025
RELACIONADO

Histórico: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz

La decisión, revelada en las primeras horas de la madrugada, ha sacudido el panorama político internacional y ha puesto el foco sobre la situación en Venezuela.

El premio reconoce la incansable labor de Machado en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y su lucha por lograr una transición pacífica de la dictadura a la democracia.

El Comité destacó su papel como figura unificadora de una oposición anteriormente dividida, logrando un consenso en torno a la exigencia de elecciones libres y un gobierno representativo.

“El Premio Nobel de la Paz 2025 recae en una valiente y comprometida defensora de la paz, una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”, declaró el Comité en su anuncio oficial.

La noticia ha generado una inmediata reacción en el entorno de Machado. Edmundo González, reconocido como presidente electo legítimo de Venezuela, tuvo una conversación telefónica con la galardonada.

María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas
RELACIONADO

María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas

“No puedo creerlo, estoy en shock”, se escucha decir a Machado en el video de Edmundo González.

Según reportes, Machado expresó una profunda emoción ante el reconocimiento, aunque aún no ha realizado declaraciones públicas directas.

Este premio llega en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro. La labor de Machado ha sido destacada como un ejemplo de valentía civil en Latinoamérica, enfrentando las dificultades impuestas por un gobierno autoritario y manteniendo viva la esperanza de un cambio democrático en Venezuela.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Terremoto

Videos más dramáticos del terremoto en Filipinas de magnitud 7,4: van dos muertos

Perú

Congreso destituye a Dina Boluarte como presidenta de Perú

María Corina Machado

Histórico: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Otras Noticias

Icfes

Resultados de las pruebas Saber 11 2025: ¿Qué puntaje es bueno o malo en el ICFES?

El ICFES publicó los resultados del examen Saber 11 calendario A. Conoce desde cuántos puntos se considera un buen puntaje y cómo interpretar tu resultado.

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio

Atlético Nacional derrotó a Once Caldas por la mínima y se va con ventaja en la serie de Copa BetPlay.

Pensiones

Definen la edad de pensión que aplica para las mujeres trans en el país: téngalo en cuenta

Artistas

Artistas colombianos brillan en el ranking de las mejores canciones del siglo XXI de Rolling Stone

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido