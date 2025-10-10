Histórico: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, así lo anunció el Comité Noruego del Nobel, que reconoció su “incansable defensa de la democracia frente al brutal gobierno de Nicolás Maduro”.

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz

En un video, difundido por su equipo de prensa, la dirigente reaccionó a la noticia y aseguró estar en shock. Machado permanece en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024.

En una conversación con su aliado político Edmundo González Urrutia, exiliado en España, Machado expresó su sorpresa: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”.

El presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, destacó que Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según Frydnes, la opositora representa “uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes” y se ha consolidado como “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida”.

El Comité subrayó además que, pese a enfrentar amenazas contra su vida, la líder de 58 años decidió permanecer en Venezuela, inspirando a millones de ciudadanos.

“Venezuela ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario”, señaló el presidente del Comité, al justificar la decisión del Nobel.

María Corina Machado, ingeniera y madre de tres hijos, ha sido durante años una de las voces más críticas del chavismo.

Tras ser inhabilitada políticamente, impulsó la candidatura de González Urrutia en las elecciones de 2024, comicios que la oposición denunció como fraudulentos y cuyos resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos ni por la Unión Europea.

Desde entonces, su paradero es incierto. En redes sociales han circulado versiones sobre un posible refugio en la embajada de Estados Unidos en Caracas, pero ninguna autoridad ha confirmado la información.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, insinuó que podría estar bajo protección diplomática, aunque no ofreció pruebas.

El reconocimiento fue celebrado ampliamente. González Urrutia calificó el premio como un “merecidísimo reconocimiento a su larga lucha por la libertad” y destacó que Machado es “la primera venezolana en obtener un Nobel”.

El portavoz de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, afirmó que la decisión del Comité “refleja las claras aspiraciones del pueblo venezolano por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y por el Estado de derecho”.

El mundo celebra el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el galardón “envía un poderoso mensaje en favor de la democracia”.

Recientemente, Machado manifestó su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, una postura que el gobierno de Maduro calificó de “amenaza”.

“Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno”, dijo la dirigente en septiembre.

El Premio Nobel de la Paz, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, incluye una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

El año pasado, el galardón fue otorgado al movimiento antinuclear japonés Nihon Hidankyo, mientras que este 2025 el premio se inclinó hacia la lucha por la libertad política en América Latina.