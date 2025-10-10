CANAL RCN
Internacional

Histórico: María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

Machado fue premiada por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica.

"Todo tiene su momento", la amenaza de Diosdado Cabello a la libertad de María Corina Machado
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 10 de 2025
06:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2025, así lo anunció el Comité Noruego del Nobel, que reconoció su “incansable defensa de la democracia frente al brutal gobierno de Nicolás Maduro”.

Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?
RELACIONADO

Venezuela pone en marcha despliegue militar en regiones del Caribe: ¿Respuesta a Estados Unidos?

María Corina Machado ganó el premio Nobel de la Paz

En un video, difundido por su equipo de prensa, la dirigente reaccionó a la noticia y aseguró estar en shock. Machado permanece en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales de julio de 2024.

En una conversación con su aliado político Edmundo González Urrutia, exiliado en España, Machado expresó su sorpresa: “¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”.

El presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, destacó que Machado fue premiada “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Según Frydnes, la opositora representa “uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes” y se ha consolidado como “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida”.

El Comité subrayó además que, pese a enfrentar amenazas contra su vida, la líder de 58 años decidió permanecer en Venezuela, inspirando a millones de ciudadanos.

“Venezuela ha evolucionado de un país próspero y relativamente democrático a un Estado brutal y autoritario”, señaló el presidente del Comité, al justificar la decisión del Nobel.

María Corina Machado, ingeniera y madre de tres hijos, ha sido durante años una de las voces más críticas del chavismo.

Tras ser inhabilitada políticamente, impulsó la candidatura de González Urrutia en las elecciones de 2024, comicios que la oposición denunció como fraudulentos y cuyos resultados no fueron reconocidos por Estados Unidos ni por la Unión Europea.

Desde entonces, su paradero es incierto. En redes sociales han circulado versiones sobre un posible refugio en la embajada de Estados Unidos en Caracas, pero ninguna autoridad ha confirmado la información.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, insinuó que podría estar bajo protección diplomática, aunque no ofreció pruebas.

El reconocimiento fue celebrado ampliamente. González Urrutia calificó el premio como un “merecidísimo reconocimiento a su larga lucha por la libertad” y destacó que Machado es “la primera venezolana en obtener un Nobel”.

El portavoz de derechos humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, afirmó que la decisión del Comité “refleja las claras aspiraciones del pueblo venezolano por elecciones libres y justas, por los derechos civiles y por el Estado de derecho”.

El mundo celebra el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La súplica de Nicolás Maduro al papa León XIV a interceder por Venezuela tras tensión con EE.UU.
RELACIONADO

La súplica de Nicolás Maduro al papa León XIV a interceder por Venezuela tras tensión con EE.UU.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que el galardón “envía un poderoso mensaje en favor de la democracia”.

Recientemente, Machado manifestó su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, una postura que el gobierno de Maduro calificó de “amenaza”.

“Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno”, dijo la dirigente en septiembre.

El Premio Nobel de la Paz, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, incluye una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

El año pasado, el galardón fue otorgado al movimiento antinuclear japonés Nihon Hidankyo, mientras que este 2025 el premio se inclinó hacia la lucha por la libertad política en América Latina.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Perú

Congreso destituye a Dina Boluarte como presidenta de Perú

Gaza

Naciones Unidas tiene un plan de 60 días para cuando se oficialice el alto al fuego en Gaza

Estados Unidos

¿Qué relación tendría la circuncisión con el autismo? Esto dijo el secretario de Salud de los EE. UU.

Otras Noticias

Medellín

Cayó red que robaba y asesinaba a conductores: los botaban en zonas boscosas de Antioquia

Cinco hombres habrían concertado bloqueos para hurtar vehículos y extorsionar conductores.

Atlético Nacional

Nacional sufrió, pero derrotó a Once Caldas y definirá su paso por Copa en el Atanasio

Atlético Nacional derrotó a Once Caldas por la mínima y se va con ventaja en la serie de Copa BetPlay.

Pensiones

Definen la edad de pensión que aplica para las mujeres trans en el país: téngalo en cuenta

Artistas

Artistas colombianos brillan en el ranking de las mejores canciones del siglo XXI de Rolling Stone

Enfermedades

Descubren peligrosa bacteria para la salud bucal de los colombianos: destruye todo el tejido