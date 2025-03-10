La estratosférica suma en dólares que ha perdido Netflix tras polémica con Elon Musk

Durante los últimos días, el propietario de Tesla, entre otras compañías, Elon Musk, se sumó a la campaña iniciada por la cuenta conservadora Libs of TikTok contra Netflix por sus políticas de diversidad e instó a los usuarios del servicio de streaming a cancelar su suscripción.

El blanco de la campaña es la serie "Dead End: Paranormal Park", cuyo creador, Hamish Steele, fue acusado de hacer comentarios supuestamente irrespetuosos sobre el Charlie Kirk, activista ultraconservador y cercano a Donald Trump, asesinado el pasado 10 de septiembre.

"¡Cancelen Netflix!", escribió Musk en una publicación en su red social X, citando una publicación de Libs of TikTok.

Multimillonaria pérdida de Netflix tras declaraciones de Musk

La campaña ha afectado en gran medida a la compañía Netlfix, registrando por cuatro días perdidas multimillonarias. Las acciones de Netflix cayeron un 2% el miércoles, y el jueves registraba otra caída del 2% en Wall Street.

En total, las perdidas de Netflix han sido de más de quince mil millones de dólares de valor en el mercado, un golpe que se ha catalogado como una debacle.

¿Qué más dijo Musk sobre Netflix?

En un posteo posterior, Musk instó a sus seguidores a "cancelar Netflix por el bien de sus hijos".

Musk, la persona más rica del mundo, tiene una conexión personal con la temática transgénero.

Su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, se declaró públicamente transgénero en 2022 y cambió legalmente su nombre e identidad de género.

El magnate afirmó que su hija fue "destruida" por la "ideología progresista" que se le inculcó en una escuela de elite de California.