Murió reconocida modelo a sus 35 años

El entorno del modelaje y los reinados de belleza se encuentra de luto debido a que en los últimos días se confirmó la muerte de una reconocida modelo.

Andrea Andrade, que era oriunda de California, Estados Unidos, tenía 35 años y se coronó en reinados como Miss West Coast, Miss Nuestra Belleza USA y Miss Regional West, partió de este plano terrenal tras luchar nueve años contra el cáncer.

El deceso de la importante modelo y reina de belleza fue el 16 de enero y la noticia la confirmó su esposo mediante un desgarrador mensaje.

Este fue el desgarrador mensaje con el que se confirmó la muerte de Andrea Andrade, la reconocida modelo y reina de belleza

Christopher Wilson, la pareja de Andrea Andrade, recordó varios videos de momentos felices junto a la modelo y aseguró que la amará eternamente.

"Mi amor eterno, sé que esto no es un adiós. Te veré al otro lado, cariño", comenzó expresando.

"Mantén tus brazos celestiales a mi alrededor. Te amo, mi amor", complementó.

¿Qué tipo de cáncer tenía Andrea Andrade, la reconocida modelo y reina de belleza de Estados Unidos?

En el 2017, cuando Andrea Andrade tenía 26 años, le descubrieron un cáncer de colon en etapa 3.

Tras ese diagnóstico, la modelo empezó los tratamientos de inmediato, pero sus médicos le pronosticaron muy poco tiempo de vida.

Sin embargo, con el paso del tiempo, Andrea Andrade demostró una resiliencia única, combatió a la enfermedad por casi 10 años y, además, fue una de las voces reconocidas que siempre envió mensajes de concientización sobre la detección temprana.

"Sus palabras de aliento siempre me conmovieron", "tenía una luz muy brillante", "deja un hermoso legado", "quiero llorar", "tuve mucha conexión con ella", "descansa en paz", "lamento mucho esta pérdida", "estoy orando por la familia" y "es un ángel", han sido algunas de las reacciones tras el deceso de la modelo.