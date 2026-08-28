Presidente Trump anunció que será creada una Academia Espacial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la creación de la Academia Espacial de Estados Unidos, una institución que tendrá como objetivo formar a una nueva generación de profesionales vinculados con el ámbito espacial, tanto en el sector militar como en la industria civil.

Estados Unidos tendrá una Academia Espacial

El anuncio se realizó durante una ceremonia en el Centro Espacial Johnson de Houston, donde Trump también reconoció a los integrantes de la misión Artemis II, que en abril protagonizaron un histórico viaje alrededor de la Luna, marcando el regreso de seres humanos a las cercanías del satélite natural después de más de cinco décadas.

Durante el evento, el mandatario firmó la orden ejecutiva que da paso a la nueva institución. Según explicó, será necesario preparar personal especializado ante el crecimiento de la Fuerza Espacial estadounidense, la industria espacial privada y los nuevos objetivos del país fuera de la Tierra.

Una academia al estilo de West Point

Trump comparó la futura institución con las academias que forman a los integrantes de las principales ramas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, como West Point, la Academia Naval de Annapolis y la Academia de la Fuerza Aérea.

La Academia Espacial tendrá una función particular: preparar a militares, ingenieros, operadores civiles y otros profesionales que serán necesarios para las nuevas actividades relacionadas con el espacio.

La institución también tendrá vínculos con la NASA y la industria espacial civil, en un momento en el que Estados Unidos busca ampliar sus capacidades tecnológicas y mantener su liderazgo frente a otras potencias.

El presidente aseguró que próximamente se dará a conocer el lugar donde funcionará la nueva academia.

La competencia entre Estados Unidos y China

Detrás del anuncio también está la creciente importancia estratégica del espacio. Estados Unidos y China mantienen una competencia tecnológica y científica por avanzar en la exploración lunar y lograr nuevos hitos antes del final de la década.

El programa Artemis es una de las principales apuestas estadounidenses. La intención es establecer una presencia permanente en la Luna y utilizar las futuras misiones como preparación para una eventual llegada de astronautas a Marte.

Durante la ceremonia, Trump entregó la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los tripulantes de Artemis II: los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, además del canadiense Jeremy Hansen.

La misión logró recorrer más de 406.000 kilómetros desde la Tierra, estableciendo además un nuevo récord histórico para vuelos tripulados.

Estados Unidos apunta a regresar a la superficie lunar en 2028

El próximo gran objetivo del programa Artemis es llevar nuevamente astronautas a la superficie de la Luna. De acuerdo con los planes mencionados durante el evento, ese regreso está previsto para la misión Artemis IV, en 2028.

Trump reiteró que quiere que los astronautas estadounidenses vuelvan a pisar la superficie lunar antes de que termine su actual mandato y presentó esta nueva etapa como el comienzo de una “época dorada” de la exploración espacial.

Sin embargo, el calendario genera dudas entre algunos expertos. Uno de los principales obstáculos está relacionado con los módulos de aterrizaje lunar, que todavía se encuentran en desarrollo y deberán superar diferentes pruebas antes de estar listos para transportar astronautas.

Así, mientras Washington acelera sus planes para volver a la Luna y avanzar posteriormente hacia Marte, la creación de la Academia Espacial busca preparar desde ahora al personal que deberá asumir los retos de una nueva etapa en la exploración y utilización del espacio.