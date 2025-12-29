VIDEO I Las aterradoras imágenes del terremoto de magnitud 6,6 en Taiwán

Un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la costa noreste de Taiwán durante el pasado sábado 27 de diciembre.

Pese a que el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que no se registraron víctimas ni daños importantes tras el movimiento, las imágenes ya han desatado gran conmoción ya que distintos usuarios compartieron las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron la contundencia del movimiento.

RELACIONADO Descarrilamiento de tren deja a 20 personas heridas en México

Terremoto en Taiwán 27 de diciembre

El servicio meteorológico de Taiwán, que había situado la magnitud en 7, precisó que el sismo se produjo a las 23H05 a una profundidad de 73 kilómetros en el mar frente al condado de Yilan, al suroeste de Taipéi.

Así mismo, dicho movimiento corresponde al segundo en la misma semana de la navidad ya que el pasado 24 de diciembre se presentó otro sismo de magnitud 6. Según los medios locales, se informó que el terremoto del sábado hizo oscilar edificios en la capital, Taipéi, y se sintió en todo Taiwán.

Cabe recalcar que Taiwán sufre terremotos con frecuencia ya que está situado cerca del punto de encuentro de dos placas tectónicas, cerca del Cinturón de Fuego del Pacífico, que según el USGS es la zona con mayor actividad sísmica del mundo.

RELACIONADO Tiroteo en playa de Ecuador deja seis muertos y al menos tres heridos

Imágenes del terremoto en Taiwán

Por supuesto, las redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de usuarios compartieron imágenes de los momentos de angustia que fueron captados desde sus teléfonos celulares o las cámaras de seguridad de sus respectivas viviendas.

En los videos se observa a cientos de residentes, quienes se vieron obligados a evacuar sus respectivos edificios en medio de la oscuridad ya que el sistema eléctrico también se vio afectado por el movimiento.

Las cámaras de seguridad también registraron el terremoto en distintos establecimientos comerciales en donde la caída de objetos al suelo, el pánico de las personas y la desorientación de las mascotas fueron protagonistas.