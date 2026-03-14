¡Tensión al máximo en La Casa de los Famosos Colombia 2026! Así quedó la temida placa de nominación

Desde el comienzo de la semana, La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha estado al 'rojo vivo' debido a que, por decisión del 'jefe', la mayoría de participantes estuvieron en riesgo de eliminación.

Sin embargo, a lo largo de la semana, por determinaciones de los televidentes y de los famosos, varios han logrado salvarse.

De hecho, en la gala del viernes 13 de marzo de 2026, Valentino Lázaro utilizó un poder de salvación que tenía y revolucionó la placa de nominación.

¿Cuáles son los participantes que continúan en riesgo de abandonar la 'casa más famosa del país'? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así está la placa de nominación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 antes de una nueva eliminación

Al final de la última gala que se ha realizado en La Casa de los Famosos Colombia 2026, Valentino Lázaro tomó la decisión de salvar a Juan Palau.

Su argumento fue que han compartido tiempo de calidad en los últimos días y que, desde su punto de vista, él debería hacer parte del top 10 de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Es así como seis participantes muy fuertes continúan en riesgo de ser los nuevos eliminados del reality. Ellos son:

Alexa Torrex.

Beba de la Cruz.

'Campanita'.

Juanda Caribe.

Manuela Gómez.

Tebi Bernal.

¿Por qué Valentino Lázaro no salvó a Juanda Caribe de placa de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

Desde el inicio de la competencia, Valentino Lázaro ha sido muy cercano a Juanda Caribe y, por lo tanto, varios internautas se sorprendieron por su no elección.

No obstante, el creador de contenido explicó que escuchó a Juanda decir que se sentía cómodo en la placa y que por eso fue que se terminó decantando por Juan Palau.

Recuerde que usted puede conectarse con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de la señal principal y la App del Canal RCN.