“El futuro de la humanidad está en el espacio”: presidente de la Asociación Espacial de Colombia sobre el regreso de Artemis II

La tripulación de Artemis II completará este viernes uno de los hitos más importantes en la historia de la exploración espacial al regresar a la Tierra después de convertirse en los seres humanos que han viajado más lejos en el espacio.

La NASA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron que todos los sistemas están listos para el amerizaje seguro de la cápsula Orión en las costas de California.

Reentrada y amerizaje en el Pacífico

Ray, Victor, Cristina y Jeremy, los cuatro integrantes de la misión, iniciarán la reentrada a la atmósfera terrestre a una velocidad de 38.300 kilómetros por hora, enfrentando temperaturas extremas cercanas a las de la superficie del Sol. El escudo térmico de Orión, fabricado con materiales diseñados específicamente para esta misión, soportará la fuerza de este proceso crítico.

La secuencia de amerizaje comenzará a las 7:03 de la noche con el despliegue de los paracaídas de frenado, seguido un minuto después por los paracaídas principales.

A las 7:07 p.m., hora Colombia, la cápsula tocará las aguas del Pacífico, donde un equipo de recuperación compuesto por helicópteros, buzos de la marina y embarcaciones dirigirá a los astronautas hacia el barco anfibio estadounidense.

A las 6:30 p.m. comenzará la transmisión en vivo de Noticias RCN, momento en que se separará el módulo de la tripulación de los propulsores. La última corrección de trayectoria está programada para las 1:53 p.m.

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Impacto técnico y participación colombiana

Raúl Gutiérrez, presidente de la Asociación Espacial de Colombia y coronel retirado de la Fuerza Aérea Colombiana, destacó los logros técnicos de la misión.

"Se demostró una cantidad de elementos técnicos que han sido fundamentales o serán fundamentales para que las siguientes misiones, la Artemis III, que será en órbita alrededor de la Tierra para probar el acoplamiento entre las cápsulas, entre las naves, y la Artemis IV, que esperan que ya puedan descender o alunizar", afirmó Gutiérrez en entrevista con Noticias RCN.

Según Gutiérrez, esta misión necesitaba demostrar que todos los sistemas, desde el diseño del interior de la cápsula hasta los sistemas de comunicación y control, funcionaban perfectamente para garantizar el retorno exitoso de los astronautas.

El experto enfatizó la importancia de la participación colombiana en el programa espacial: "Como país tenemos que desarrollar un programa que nos permita participar de esto que no es una aventura, no se trata de la exploración ya, se trata de sentar una presencia humana permanente en la luna".

Gutiérrez señaló que la Luna posee recursos, muchos inexistentes en la Tierra y otros muy escasos, agregando que "el futuro de la humanidad está en el espacio".

Ciudadanos colombianos que trabajan en la NASA desempeñaron roles importantes en esta misión, evidenciando el potencial del talento nacional en la exploración espacial.