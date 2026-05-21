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CBS revela que a Nicolás Maduro le habrían abierto una nueva investigación en EE. UU.

El medio reveló que este proceso tendría relación con las acusaciones contra Alex Saab.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: @PresidencialVen

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Reuters

mayo 21 de 2026
11:56 a. m.
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En pocas semanas se cumplirán cinco meses desde aquel 3 de enero, día en el que cambió la historia de Venezuela. Estados Unidos arribó a suelo sudamericano y extrajo a Nicolás Maduro, acompañado de su esposa Cilia Flores.

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La antesala de la operación fue el despliegue militar en las aguas del Caribe y Pacífico, más concretamente cerca de las costas venezolanas. Las unidades norteamericanas han destruido una extensa cantidad de presuntas narcolanchas.

Casi cinco meses desde la captura de Maduro

En la madrugada del 3 de enero, las tropas entraron a Fuerte Tiuna y arrestaron a Maduro, por quien el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 50 millones de dólares.

El venezolano fue trasladado al Centro de Detención de Manhattan, Nueva York. Además, ha atendido dos audiencias ante el juez Alvin Hellerstein.

Lo último que se supo es que se autorizó que se dispusieran de recursos públicos para pagar su defensa, la cual está encabezada por Barry Pollack. Mientras tanto, en Venezuela se designó a Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La pieza clave del caso: Alex Saab

En las últimas horas, CBS News reveló que los fiscales en Miami presuntamente recibieron una orden para abrir otro proceso a Maduro. Esta información se dio después de que Alex Saab, exministro y su señalado testaferro, haya sido extraditado.

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Al parecer, esta nueva investigación tendría relación con el proceso contra Saab relacionado con supuesta corrupción en el CLAP, Comité Local de Abastecimiento y Producción.

La acusación inicial está ligada a que supuestamente habría facilitado la entrega de pasaportes y documentos para narcotraficantes. Esto, a cambio de que las ganancias ilícitas llegaran al régimen y se camuflaran con el lavado de dinero.

Volviendo a Saab, se le acusa por presuntamente utilizar el sistema bancario de Estados Unidos para blanquear dinero producto de señaladas conductas indebidas con el CLAP.

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