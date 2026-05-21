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"Lo tengo clarísimo": Ayda Valencia, la reconocida vidente, predijo quién sería el nuevo presidente de Colombia

La vidente colombiana se animó a revelar un nombre. ¿Cuál fue?

Foto: Registraduría Nacional y diseñada por Magnific.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
11:18 a. m.
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Ayda Valencia, una de las videntes más reconocidas de Colombia, estuvo en una entrevista y habló de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo desde el próximo 31 de mayo de 2026.

En la conversación con Vibra, ella dejó claro que no es afín a los temas políticos porque no los entiende, pero que, basándose en las energías y en el aura, ha tenido percepciones sobre el candidato que podría ser el nuevo presidente del país.

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¿Cuál fue exactamente la predicción con la que sorprendió Ayda Valencia? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿No llega una mujer a la presidencia de Colombia? Esto dijo Ayda Valencia, la reconocida vidente

De acuerdo con el análisis de Ayda Valencia, desde hace un año ella tendría definido que Colombia seguiría sin tener a una mujer como presidenta.

"No va a ganar una mujer, eso es lo que sí tengo clarísimo hace un año, incluso antes de que Vicky iniciara con su campaña", aseguró.

"A mí me decían, me consultaban, pero ahora no. Por ahora no veo a una mujer en el poder", añadió.

¿Quién sería entonces el nuevo presidente de Colombia? Esta fue la predicción de Ayda Valencia

En la entrevista con Vibra, Ayda Valencia hizo énfasis en que el veredicto estaría reñido, pero que finalmente habría un cambio.

Por lo tanto, dio a entender que Abelardo De La Espriella le ganaría la disputa política a Iván Cepeda.

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"Va a estar fuertecito y, para mí, va a haber un cambio", señaló.

Además, ese análisis coincidió con el último que realizó Mhoni Vidente y en el que expresó que lo más probable es que en Colombia gane un candidato de 'derecha' o, incluso, 'extrema derecha'.

Todo lo que dijo Ayda Valencia acerca de las elecciones presidenciales se puede escuchar aquí en el siguiente video:

 

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