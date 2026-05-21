Famosa y querida marca de ropa en Colombia vive crisis: entró en proceso de reorganización

La reconocida compañía colombiana de confecciones y moda, Lec Lee, ha ingresado formalmente a un proceso de reorganización empresarial. Este trámite se adelanta bajo el amparo de la Ley 1116 de 2006, conocida como la Ley de Insolvencia, ante la Superintendencia de Sociedades, la entidad estatal encargada de regular y supervisar el entorno corporativo en el país.

La decisión de la junta directiva de la emblemática firma textil responde a una acumulación de desafíos macroeconómicos que han golpeado con fuerza al sector de la confección en los últimos años.

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Entre los factores determinantes se encuentran la fluctuación en los costos de las materias primas importadas, la contracción del consumo en los hogares debido a la inflación y la feroz competencia de las plataformas de comercio electrónico y la ropa de bajo costo extranjera. Ante este panorama, la empresa optó por la vía legal para reestructurar sus pasivos antes de comprometer irreversiblemente su flujo de caja.

¿Cómo será el proceso de reorganización?

Contrario a la creencia popular de que la insolvencia significa el cierre definitivo de una marca, la Ley 1116 de 2006 funciona en la legislación colombiana como un mecanismo de protección y recuperación.

Su principal objetivo es preservar empresas viables que generan empleo y aportan al desarrollo económico, permitiéndoles llegar a acuerdos sostenibles con sus acreedores (bancos, proveedores y empleados) mientras continúan operando con normalidad.

¿Qué implica la Ley 1116? Al ser admitida en este proceso, la empresa obtiene un "respiro financiero": se suspenden temporalmente los procesos ejecutivos y de cobro en su contra, impidiendo el embargo de sus bienes o cuentas, lo que garantiza que pueda usar sus ingresos corrientes para mantener la producción y pagar las nóminas.

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Con varias décadas de trayectoria vistiendo a los colombianos (siendo especialmente famosa por sus líneas de jeans y ropa casual), Lec Lee busca utilizar este blindaje jurídico para optimizar su estructura de costos.

Trayectoria de Lec Lee en el mercado

La marca nació en 1943 en Villavicencio, de la mano de Luis Eduardo Caicedo Motta, un sastre santandereano de 24 años que vio el potencial de confeccionar prendas de uso rústico y de trabajo utilizando la tela índigo.

En 1957, buscando una escala de producción masiva y un mercado más amplio, don Luis Eduardo trasladó la operación al barrio Las Cruces, en el sur de Bogotá.

El éxito de sus pantalones llevó a la creación formal de la sociedad Confecciones LEC Ltda. en 1961, operando inicialmente con unos 60 operarios que fabricaban marcas como Ranger, Lec y Lee.