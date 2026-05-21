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Fundación que rescata perritos abandonados en la costa necesita donaciones para continuar su labor

El proyecto "Salvando Perritos en la Costa" rehabilita animales maltratados desde hace cuatro años y requiere apoyo urgente.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
11:46 a. m.
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En Sabanagrande, Atlántico, una iniciativa de rescate animal está transformando la vida de decenas de animalitos que han sufrido abandono y maltrato.

"El Lugar de las Segundas Oportunidades" es una finca creada hace cuatro años por dos jóvenes cuyo amor por los animales los motivó a ofrecer refugio y rehabilitación a estos peluditos en situación de vulnerabilidad.

La fundación se especializa en rescatar perros de zonas costeras donde el maltrato animal es frecuente. Rescatar, salvar y rehabilitar perritos de la costa es su objetivo principal, sobre todo en zonas precarias y en donde los animales sufren de bastante maltrato y crueldad.

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El proceso que realiza la organización incluye no solo el rescate de los perritos, sino también su rehabilitación física y emocional, con el objetivo final de encontrarles un hogar permanente donde puedan recibir el cuidado y amor que merecen.

Rehabilitación y segundas oportunidades

Durante estos cuatro años, la finca ubicada en Sabanagrande ha sido testigo de múltiples historias de resiliencia y superación, donde animales que sufrieron la crueldad humana han logrado recuperarse.

Sin embargo, la situación actual de la fundación es crítica. Los responsables del proyecto admitieron que están en su límite, debido a las dificultades económicas y de recursos que enfrentan para mantener la operación.

La organización “Salvando Perritos en la Costa”, nombre oficial de la iniciativa, hace un llamado urgente a la comunidad para recibir apoyo en diferentes formas.

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Fundación necesita donaciones

Las necesidades principales incluyen donaciones de alimento para los animales, contribuciones económicas, y voluntarios que deseen colaborar con el cuidado diario de los perros.

La fundación invita a quienes deseen sumarse a esta causa a contactarlos a través de sus líneas telefónicas o redes sociales oficiales. Cada contribución, sin importar su tamaño, representa una oportunidad para que más animales rescatados puedan recibir la atención necesaria mientras esperan encontrar una familia definitiva.

Esta iniciativa representa un ejemplo de cómo el compromiso ciudadano puede generar cambios positivos en la protección animal, especialmente en zonas donde los recursos son limitados y los casos de maltrato son frecuentes.

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