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Pese a quebranto de salud, León XIV visitará Latinoamérica en noviembre de 2026

Días antes, el sumo pontífice fue sometido a una cirugía en la que extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho, tras ser diagnosticado con un adenocarcinoma.

Foto: AFP
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AFP

octubre 26 de 2026
10:14 p. m.
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Luego de ser sometido con éxito a una cirugía el pasado 13 de octubre en la que extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho y de conocerse que no va a necesitar tratamiento oncológico adicional, el Vaticano informó que el papa León XIV realizará su viaje apostólico a Latinoamérica, entre el 6 y el 17 de noviembre, como se tenía previsto.

Pese a las especulaciones sobre posibles cambios en la agenda del sumo pontífice, la Santa Sede garantizó el cumplimiento estricto del itinerario, que fue publicado semanas atrás.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar con el que fue diagnosticado el papa León XIV?
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En su nuevo recorrido por Latinoamérica, León XIV cumplirá compromisos pastorales en Uruguay, Argentina y Perú, durante 10 días. El propio pontífice de 71 años manifestó al dar a conocer la noticia: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida".

¿Qué se sabe del estado de salud del papa León XIV?

El dictamen médico respaldó las actividades que tiene previsto desarrollar el obispo de Roma. Tras análisis de laboratorio y pruebas diagnósticas, el equipo asistencial determinó que la patología se encontraba focalizada, descartando así cualquier tipo de contraindicación médica.

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La intervención del Santo Padre tuvo lugar en el Hospital Gemelli de la capital italiana, de donde salió el pasado 17 de octubre. El cirujano responsable de la extraer su tumor, Stefano Margaritora, ya había calificado el estado de salud del papa como "absolutamente satisfactorio" y adelantó que no existían motivos clínicos para postergar sus compromisos internacionales.

Como única medida preventiva, recomendada por el cuerpo médico para optimizar su recuperación, León XIV tuvo que suspender una visita programada a Asís el 27 de octubre. Antes de convertirse en la máxima figura de la iglesia católica, Robert Francis Prevost vivió durante dos décadas en el Perú, donde fue obispo de Chiclayo. Su antecesor, Francisco, no llegó a visitar Argentina en su papado.

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