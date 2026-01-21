Lewis Hamilton sorprende al visitar centro de ayuda humanitaria para Gaza en Jordania

Lewis Hamilton no solo se ha ganado la admiración de su público por su arrasador talento para las carreras de la Fórmula 1 ya que también se ha destacado por sus diferentes obras sociales, por medio de su fundación, y su amplio amor por los animales.

Por esto, Hamilton sorprendió al hacer una visita especial a días de culminar su periodo de vacaciones. Su obra ya ha generado amplios debates en redes sociales sobre el importante llamado que hizo a sus seguidores.

Lewis Hamilton visitó Jordania

El deportista de 41 años tuvo la oportunidad de visitar Jordania para dar a conocer su apoyo a un hospital que atiende a distintas víctimas del conflicto en la Franja de Gaza. Los detalles de su visita fueron compartidos por medio de sus redes sociales oficiales en donde publicó fotografías de su paso por las instalaciones del lugar y algunas de las principales reflexiones del conflicto.

“El tiempo que pasé en Jordania visitando un hospital y una instalación de embalaje de ayuda dedicada a ayudar a la gente en Gaza me cambió la vida. Cuando ves lo que está pasando en el suelo, puede ser tan fácil sentirse desesperado y como si no hubiera nada que podamos hacer para ayudar. Pensé que esa sensación de desesperanza habría sido lo que me llevé de mi visita, pero no lo fue”, señaló.

Pese al evidente sentimiento de desesperación que el deportista sintió, también hizo un especial llamado para que las personas puedan hacer posibles las diferentes opciones de ayuda por medio de las organizaciones humanitarias. Por esto, invitó a todos a unirse a él en una donación a la Cruz Roja y dar visibilidad a la crisis.

“Si pueden, únanse a mí en la donación a la Cruz Roja Británica o a cualquiera de las increíbles organizaciones benéficas que continúan brindando atención, dignidad y esperanza a la gente en Gaza y por favor, no dejen de hablar de esto. Debemos seguir prestando nuestras voces y nuestra atención a esta crisis. Debemos seguir hablando por lo que es correcto”, manifestó.

¿Cuáles fueron las donaciones de Lewis Hamilton?

Por medio de la publicación oficial de la Cruz Roja Británica, en su cuenta oficial de Instagram, se dejó el instante en el que el deportista tuvo la oportunidad de presenciar el costo humano de aquellos que trabajan en pro de la población en Gaza.

Fue así como Hamilton participó en distintos procesos como el de empaquetado de medicinas, entre otras explicaciones sobre la gravedad y el impacto humano en dicha situación.