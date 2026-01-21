Trump dice que no usará la fuerza para adquirir Groenlandia, quiere construir un domo de defensa

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump, durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos descartó usar la fuerza para adquirir Groenlandia. Dijo que está buscando negociaciones inmediatas.

"La gente pensaba que usaría la fuerza, pero no tengo por qué usarla, no quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza (...) Por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos como lo hechos con otros territorios a lo largo de nuestra historia, como lo han hecho muchas naciones europeas".

Afirmó que tienen un enorme respeto por la gente de Groenlandia y de Dinamarca, pero solo Estados Unidos es el único país que puede proteger la isla ante los riesgos que enfrentan su país y el mundo.

“Lo necesitamos por razones estratégicas de seguridad nacional e internacional. Esta enorme isla es parte de América del Norte, es nuestro territorio por lo tanto hay un interés de seguridad nacional para Estados Unidos. Solo Estados unidos puede proteger esta enorme extensión de territorio de forma tal que se beneficie la seguridad de Europa y de nosotros”.

"Queremos construir un domo de defensa": Donald Trump sobre Groenlandia

El mandatario estadounidense afirmó en Davos que lo que busca construir en Groenlandia un domo de defensa, el más grande del mundo, con el fin de defender a América del Norte.

“Queremos construir un domo de defensa. Los Estados Unidos ha pagado por trillones a favor a la Otan y no ha conseguido nada a cambio. Pido a cambio un pedazo de hielo con una ubicación muy mala que puede ayudarnos a defender al mundo. Es muy poco lo que pedimos si lo comparamos con lo que hemos dado durante décadas”.

Agregó que su país quiere un trozo de hielo para protección mundial y se los dan. "Tienen la opción, pueden decir que sí y lo agradeceremos mucho o pueden decir que no y lo recordaremos".

"Cuán ingratos son ahora": Trump a Dinamarca

Trump durante su discurso recordó que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos luchó por Dinamarca con bases en Groenlandia.

"Dinamarca lo sabe, literalmente establecimos bases en Groenlandia, luchamos por Dinamarca, luchamos para defender a Dinamarca, es una enorme isla cubierta de hielo pero salvamos a Groenlandia e impedimos que nuestros enemigos tuvieran un bastión en nuestro hemisferio".

Aseveró que su país tras ganar la guerra devolvió Groenlandia en lo que calificó como un acto de "estupidez".

"Les devolvimos Groenlandia a Dinamarca, es una estupidez. pero lo hicimos, lo devolvimos, pero cuán ingratos son ahora".