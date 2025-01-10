Liberan a 17 militares retenidos en protestas indígenas en Ecuador

Los 17 militares que habían sido retenidos el domingo pasado en la provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, fueron liberados tras un proceso de justicia indígena que contó con la mediación de la Defensoría del Pueblo y la presencia de la Cruz Roja.

Liberan a militares retenidos en protestas indígenas en Ecuador

Sin embargo, varios de los uniformados presentan heridas de gravedad, según confirmó el Ministerio de Defensa.

Las manifestaciones comenzaron el 22 de septiembre, cuando organizaciones indígenas y campesinas salieron a las calles para rechazar la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar los subsidios al diésel, medida que incrementó su precio en un 56%. Para los sectores rurales, esta decisión representa un fuerte impacto económico.

Desde entonces, comunidades han bloqueado carreteras con troncos, piedras y neumáticos, especialmente en Imbabura, pero también en provincias como Cañar, Cotopaxi y Pichincha, cuya capital es Quito.

El movimiento indígena más influyente del país, la Conaie, convocó a un paro nacional indefinido hasta que se revierta el decreto presidencial.

Durante las protestas del domingo, un grupo de manifestantes retuvo a 17 militares en medio de enfrentamientos que dejaron un indígena muerto por impactos de bala y 12 policías heridos.

Uno de los uniformados fue liberado el lunes y los restantes 16 recuperaron su libertad la noche del martes, informó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

“Estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído por el uso de pirotecnia y hasta un soldado totalmente desfigurado por el impacto de una roca”, detalló Loffredo sobre el estado de los militares.

La Defensoría del Pueblo señaló que acompañó un proceso de justicia indígena, mecanismo reconocido en la Constitución ecuatoriana, que determinó la entrega de los uniformados.

Según el organismo, los militares permanecieron bajo resguardo comunitario y recibieron una valoración médica antes de ser devueltos.

Protestas en Ecuador: ¿Cuál es la razón?

A la audiencia asistieron delegados de la Cruz Roja, autoridades locales y representantes comunitarios.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por los hechos y llamó a todas las partes a evitar la violencia.

Por su parte, el gobierno de Noboa ha calificado algunos incidentes como “actos terroristas” y advirtió que los responsables podrían enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel.

Además, el presidente denunció la presencia de infiltrados vinculados a organizaciones criminales internacionales, entre ellas el grupo venezolano Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas concretas.