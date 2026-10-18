Elkana Bohbot, colombo-israelí que fue rehén durante 738 días por Hamás, presentó un libro contando su historia

El 7 de octubre de 2023 marcó un antes y un después en la historia de Medio Oriente. Se conserva en la retina de miles de personas el ataque que el grupo Hamás orquestó en la Franja de Gaza.

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Entre los rehenes que permanecieron bajo el poder de esta organización estaba Elkana Bohbot, un hombre de 36 años que fue productor del festival Nova. Él es el esposo de la israelí-colombiana Rebecca González y su historia generó eco.

La historia de Bohbot: dos años en cautiverio

Cabe recordar que, en noviembre de ese año, el entonces presidente Gustavo Petro le concedió a Bohbot la nacionalidad colombiana.

Con el acuerdo de paz logrado entre Israel y Hamás en octubre de 2025, se dio con la liberación de los rehenes, incluyendo al colombo-israelí. Dos años después (738 días en cautiverio), se reencontró con González y con su hijo, un niño.

Por medio de redes sociales, se viralizaron las imágenes del momento en el que Bohbot y González se volvieron a ver. El abrazo que duró algunos minutos quedó para siempre en sus corazones.

Libro recoge sus recuerdos como rehén

“He estado esperando estas palabras durante dos años, y todavía me resulta difícil de creer: esto es todo, él está aquí”, expresó González en aquel momento.

Durante la conmemoración en Bogotá, el pasado 7 de octubre, en la Embajada de Colombia en Israel, el colombo-israelí estuvo presente y recordó los momentos complicados que vivió siendo rehén.

Además, le agradeció a la Cancillería y obsequió un libro con el que desea que su historia “les llegue a todos los colombianos (…) Escribí el libro para que se conozca al pueblo israelí”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, le entregó el pasaporte colombiano y compartió un emotivo momento con él y su esposa. “Su regreso junto a su familia representa mucho más que un motivo de esperanza. Es un milagro, realmente”, declaró.