Rebecca González relató los duros días de cautiverio de su esposo, Elkana Bohbot

Según relató Rebecca, Elkana pasó largos periodos sin acceso a comida y días antes de su liberación le dieron una gran cantidad para que se viera mejor.

octubre 15 de 2025
10:22 a. m.
Tras más de dos años de incertidumbre, Elkana Bohbot regresó finalmente a casa. Su esposa, Rebecca González, compartió un emotivo testimonio en el que reveló las difíciles condiciones que su marido enfrentó durante su cautiverio.

Elkana Bohbot fue liberado tras dos años de cautiverio

“He estado esperando estas palabras durante dos años, y todavía me resulta difícil de creer: esto es todo, él está aquí”, expresó González al inicio de su mensaje, en el que también aseguró que, aunque su esposo se encuentra con vida, su recuperación no será sencilla.

Según relató, Elkana pasó largos periodos sin acceso a comida, tal como se evidenció en los videos difundidos durante su secuestro.

“Experimentó abuso y gran sufrimiento, y antes de su liberación se le dio una gran cantidad de comida para que se viera un poco mejor ante el mundo”, denunció.

La esposa explicó que esta manipulación fue contraria a las solicitudes del Gobierno de Israel y de organizaciones internacionales.

Como consecuencia de esto, ahora Bohbot presenta dolores estomacales e hinchazón, pero su esposa confía en que, con atención médica y fortaleza emocional, logrará recuperarse plenamente.

“Estoy segura de que mi valiente hombre volverá gradualmente a la buena salud gracias al tratamiento médico y su fuerza interior”, añadió.

Finalmente, González agradeció a quienes acompañaron a la familia durante los años de angustia, haciendo una mención especial al presidente Donald Trump y al embajador Steven Witkoff, por su apoyo en el proceso que permitió el retorno de Elkana.

¿Cuándo fue secuestrado Elkana Bohbot?

Bohbot era uno de los productores del festival Nova, junto con sus amigos de infancia Michael y Osher Waknin, masacrados el 7 de octubre junto a cerca de 370 personas en esta fiesta de música tecno.

El día del ataque de Hamás se difundió un video en el que se le ve esposado y herido en el rostro, mientras es conducido por sus secuestradores.

Bohbot, casado con la israelí de origen colombiano, Rebecca González. Padre de un niño pequeño, vivía cerca de Jerusalén. El presidente Gustavo Petro le concedió la nacionalidad colombiana en noviembre de 2023.

Antes de su secuestro, Bohbot tenía el proyecto de abrir una tienda de helados en Tel Aviv, según sus padres.

