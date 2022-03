'Putin's People', el libro sobre el circulo social de Putin con más ventas en Reino Unido

La guerra entre Rusia y Ucrania ha despertado la atención del mundo sobre el presidente Vladímir Putin. Así lo demuestra el exitoso libro de la periodista de investigación y ex corresponsal en Moscú Catherine Belton, quien revela "la historia no contada de cómo Vladímir Putin y el pequeño grupo de hombres de la KGB que lo rodeaban llegaron al poder y saquearon su país."

Le puede interesar: Muere camarógrafo de Fox News mientras cubría guerra en Ucrania

El libro sobre el círculo íntimo del presidente de Rusia está en el primer puesto de ventas en el Reino Unido, informó este miércoles su editorial, luego de que la autora fuera demandada por el propietario del Chelsea, Roman Abramovich.

'Putin's People', de Catherine Belton, publicado por primera vez en 2020, "es el número uno de los libros de bolsillo de no ficción más vendidos en el Reino Unido", dijo la directora editorial de William Collins Books, Arabella Pike, en un tuit. El libro, aclamado por la crítica, se enfrentó a una avalancha de demandas de magnates rusos, entre ellos Abramovich, uno de los personajes cercanos a Putin, que ha sido objeto de sanciones por parte del Reino Unido.

Vea también: Colombia ofrece a la OTAN asistencia migratoria para ciudadanos ucranianos

"Me gustaría que las circunstancias fueran diferentes. Pero estoy muy agradecida por toda la atención que recibe Putin's People", tuiteó Belton, quien agradeció a la editorial Harper Collins que mantuviera la venta del libro pese a las demandas.

I wish the circumstances were different. But I'm very grateful for all the attention to Putin's People, and most of all to my publisher @HarperCollinsUK @WmCollinsBooks for making sure that it remained on the bookshelves despite an unprecedented barrage of lawsuits last year. https://t.co/XcRFv8955q