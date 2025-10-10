“Esto blinda a María Corina y debilita a Maduro”: Líder opositor Julio Borges, sobre premio Nobel de Paz

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada en las recientes horas con el Premio Nobel de la Paz, reconociendo su incansable lucha por la democracia en Venezuela.

Este reconocimiento internacional llega en un momento crucial para el país, donde Machado se encuentra en la clandestinidad, temiendo ser detenida por el régimen de Nicolás Maduro.

Julio Borges, aliado político de Machado y también exiliado, habló en diálogo con este medio sobre el premio y el significado que tiene.

“Tiene muchos significados importantísimos de un régimen que se ha convertido en una maquinaria contra su pueblo. Y eso ya hace que el tema venezolano sea unánime, es decir, el mundo entero respalda esta lucha del pueblo venezolano, liderado por María Corina Machado”, indicó Burgos.

El líder opositor también se refirió a la situación actual de María Corina, quien se encuentra oculta para evitar una posible detención por parte del gobierno y explicó si el premio afectaría o no su seguridad.

“Yo apostaría que esto blinda de alguna manera a María Corina. También diría que debilita a Maduro enormemente en el sentido que lo convierte en un tipo que lo único que le queda es la represión y la violencia para seguir adelante. No convence a nadie, no tiene liderazgo, no tiene apoyo militar (…) entonces creo que María Corina tiene que seguir protegida en la clandestinidad donde está y creo que esto convierte a Maduro en apenas un microbio”, añadió.

El premio será entregado en diciembre, y aunque no está claro si Machado podrá recibirlo en persona, Borges se muestra optimista ante la posibilidad.

“Creo que nosotros estamos en un proceso que es irreversible y eso significa que María Corina pueda recoger en diciembre el premio Nobel en persona. Ese sería el mejor final de película que María Corina logre en este momento recoger el premio y se logre la libertad de Venezuela en este tramo final del año 2025”, finalizó.