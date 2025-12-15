Líder político cercano a María Corina Machado fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro

La detención del coordinador de gestión pública de Vente Venezuela, Melquiades Pulido García, volvió a encender las alarmas sobre la persecución política en el país, especialmente por el delicado estado de salud del dirigente opositor, que padece párkinson y una condición de coagulación que requiere atención médica especializada.

El comité de derechos humanos de Vente Venezuela denunció el “secuestro” de Pulido García por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). De acuerdo con la organización, el hecho ocurrió la mañana de este lunes 15 de diciembre en Caracas, cuando “el dirigente fue interceptado por una unidad del Sebin mientras caminaba. Le dijeron estar solicitado y se lo llevaron a la fuerza”, según detallaron en la red social X.

La organización política, liderada por la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado

La organización política, liderada por la opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, exigió la liberación inmediata de Pulido García y de todas las personas detenidas por motivos políticos. Sobre su situación médica, alertó que “tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado” para evitar complicaciones, incluidas afecciones cardíacas.

Este caso se suma a un contexto más amplio de denuncias por violaciones a los derechos humanos. La oenegé Foro Penal contabiliza al menos 889 presos políticos en Venezuela, mientras defensores de derechos humanos han advertido la existencia de patrones sistemáticos de persecución que incluyen “detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas”.

Familias de presos políticos exigen su liberación antes de Navidad

En la misma línea, un equipo de expertos de la ONU advirtió en septiembre sobre un recrudecimiento de la persecución por motivos políticos en los últimos meses. Como ejemplos recientes, el Sebin detuvo el pasado 29 de noviembre al coordinador general del principal sindicato del país, José Elías Torres, y el sábado 13 de diciembre al director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans.

La tensión aumentó el fin de semana, cuando un grupo de familiares que representa a cerca de 900 “presos políticos” salió a exigir la liberación de sus seres queridos antes de las festividades navideñas, en medio de crecientes llamados al cese de la represión en Venezuela.