Médica venezolana fue condenada a pena máxima en prisión por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp: saldría con 95 años

La doctora Marggie Orozco pasaría el resto de su vida en prisión por criticar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en un audio de WhatsApp y pedir a sus compatriotas que participaran de las elecciones presidenciales en las que el sucesor del chavismo “fue reelegido” para un tercer mandato.

Orozco fue detenida en agosto del 2024 y, en las últimas horas, se conoció que fue condenada a 30 años en prisión por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración".

De acuerdo con la ONG Justicia, Encu

entro y Perdón, la médica de 65 años "padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente".

Desde que está en prisión su salud se ha deteriorado notablemente:

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos con presencia en Venezuela, la salud de Orozco se ha deteriorado notablemente.

En los últimos años sufrió dos ataques al corazón, el último en septiembre del 2024, cuando ya se encontraba recluida en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, del estado fronterizo de Táchira.

Su caso, aunque genera gran preocupación, no es el único bajo el régimen venezolano. De acuerdo con la ONG Foro Penal, en el país hay 882 personas en prisión por motivos políticos.

Maduro lanzó una app para denunciar a quienes están en contra del régimen:

Tras las protestas masivas postelecciones, en las que, al menos, 2.400 opositores fueron detenidos, Maduro incitó a sus seguidores a denunciar a los “fascistas”, como suele llamar a quienes están en contra de su Gobierno, en un aplicativo.

Se trata de la misma plataforma en la que los venezolanos pueden obtener bonos de alimentación y subsidios, en un momento en el que la hiperinflación podría regresar a Venezuela y, según analistas, los precios podrían aumentar hasta un 800% en el 2026.