CANAL RCN
Internacional

Médica venezolana fue condenada a pena máxima en prisión por criticar a Maduro en un audio de WhatsApp: saldría con 95 años

Tras ser capturada por supuesta "traición a la patria, incitación al odio y conspiración" sufrió un ataque al corazón y su salud se ha deteriorado notablemente.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y redes sociales
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y redes sociales

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
07:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La doctora Marggie Orozco pasaría el resto de su vida en prisión por criticar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en un audio de WhatsApp y pedir a sus compatriotas que participaran de las elecciones presidenciales en las que el sucesor del chavismo “fue reelegido” para un tercer mandato.

Orozco fue detenida en agosto del 2024 y, en las últimas horas, se conoció que fue condenada a 30 años en prisión por "traición a la patria, incitación al odio y conspiración".

De acuerdo con la ONG Justicia, Encu

María Corina Machado invita quienes trabajan para el régimen a dejar las armas y prepararse para “la hora inminente” en Venezuela
RELACIONADO

María Corina Machado invita quienes trabajan para el régimen a dejar las armas y prepararse para “la hora inminente” en Venezuela

entro y Perdón, la médica de 65 años "padece depresión crónica tras la dolorosa pérdida de dos de sus hijos, uno víctima de un intento de atraco y otro por un accidente".

 

Desde que está en prisión su salud se ha deteriorado notablemente:

De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos humanos con presencia en Venezuela, la salud de Orozco se ha deteriorado notablemente.

En los últimos años sufrió dos ataques al corazón, el último en septiembre del 2024, cuando ya se encontraba recluida en el Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana, del estado fronterizo de Táchira.

Su caso, aunque genera gran preocupación, no es el único bajo el régimen venezolano. De acuerdo con la ONG Foro Penal, en el país hay 882 personas en prisión por motivos políticos.

Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como grupo terrorista dirigido por Maduro
RELACIONADO

Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como grupo terrorista dirigido por Maduro

Maduro lanzó una app para denunciar a quienes están en contra del régimen:

Tras las protestas masivas postelecciones, en las que, al menos, 2.400 opositores fueron detenidos, Maduro incitó a sus seguidores a denunciar a los “fascistas”, como suele llamar a quienes están en contra de su Gobierno, en un aplicativo.

Se trata de la misma plataforma en la que los venezolanos pueden obtener bonos de alimentación y subsidios, en un momento en el que la hiperinflación podría regresar a Venezuela y, según analistas, los precios podrían aumentar hasta un 800% en el 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bangladés

Exprimera ministra de Bangladés fue condenada a muerte por reprimir las protestas en su contra

Tinder

Simon Leviev, 'el estafador de Tinder', liberado en Georgia tras dos meses de detención

Estados Unidos

Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como grupo terrorista dirigido por Maduro

Otras Noticias

Miguel Uribe

Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

El contenido extraído revela coordinaciones con la mujer que llevó el arma homicida y fotografías tomadas días antes del ataque.

Comercio

Líder absoluto del mercado con el 45% lanza su producto 'Insignia' y anuncia gran expansión en Colombia

Más de cuatro décadas después de haber abierto su primer local, este restaurante busca expandirse en el país con su nuevo producto.

Inteligencia Artificial

La IA es cada vez menos sostenible: expertos piden acciones inmediatas para frenar su impacto ambiental

Mundial de fútbol

¡Ya son 34! Estas son todas las selecciones que se han clasificado al Mundial de 2026

Cuidado personal

Las cinco razones por las que no ve resultados en el gimnasio