Lista Clinton: Posible inclusión de Gustavo Petro genera expectativa y debate sobre sus implicaciones

La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro y sus familiares sean incluidos en la Lista Clinton genera expectativa y debate en el país.

octubre 22 de 2025
02:40 p. m.
La posibilidad de que el presidente Gustavo Petro y sus familiares sean incluidos en la Lista Clinton genera expectativa y debate en Colombia. Esta lista, oficialmente denominada "lista de nacionales especialmente designados", ha vuelto a cobrar relevancia en el país suramericano.

Senador Bernie Moreno propuso incluir al presidente Petro y su familia en la "lista Clinton"
Expertos consultados explican que la Lista Clinton sanciona relaciones con el narcotráfico, actos de corrupción nacionales o internacionales, y apoyo al terrorismo. Las consecuencias para una persona incluida en este listado son significativas, según señalan los especialistas.

Las declaraciones del senador Bernie Moreno sobre el presidente Petro

"Va a ser una persecución tanto dentro del territorio de los Estados Unidos como en el extranjero de todos los activos de las personas o instituciones que hayan sido señaladas", afirmó a Noticias RCN Jorge Yarce Tamayo, analista internacional de la Universidad Central.

“Desde el 7 de agosto de 2026 Petro no va a tener un día de tranquilidad”: exfiscal Barbosa
La atención sobre este tema se intensificó tras las declaraciones del senador republicano Bernie Moreno, quien sugirió que el presidente Petro podría ser incluido en la lista como parte de las acciones que adoptaría una potencial administración Trump. Moreno expresó: "Tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó con la elección que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotraficantes."

Adicionalmente, el testimonio de Marcia Billingsley, ex subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha avivado la controversia al señalar que el régimen de Venezuela habría financiado la campaña electoral de Petro.

Las implicaciones políticas y económicas que trae la Lista Clinton

Estas acusaciones y la posibilidad de sanciones generan debate sobre las implicaciones políticas y económicas que podría tener la inclusión del presidente en la Lista Clinton Analistas políticos advierten que tal medida podría tener serias repercusiones en las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

Juristas acusan a Petro de irrespetar decisiones judiciales y arriesgar la independencia de poderes
El gobierno colombiano, por su parte, no ha emitido declaraciones oficiales sobre estas especulaciones. Sin embargo, la oposición ha solicitado explicaciones detalladas sobre las acusaciones de financiamiento ilegal de la campaña presidencial.

La situación continúa desarrollándose, y tanto la opinión pública como los medios de comunicación están atentos a cualquier pronunciamiento oficial por parte de las autoridades estadounidenses o del gobierno colombiano respecto a este delicado asunto.

