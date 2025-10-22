“Desde el 7 de agosto de 2026 Petro no va a tener un día de tranquilidad”: exfiscal Barbosa

Desde los Estados Unidos, el exfiscal Francisco Barbosa se refirió a los rumores sobre las supuestas investigaciones que la administración Trump estaría realizando en contra del presidente Gustavo Petro y las presuntas irregularidades que cometió en campaña.

“Gustavo Petro a partir del 7 de agosto del 2026 no va a tener un día de tranquilidad. Seguramente, será judicializado por los Estados Unidos. Aquí existen percepciones alrededor de lo que ocurrió en esa campaña, pero no solamente eso. Hay un testimonio del ‘Pollo Carabajal’ que terminó hablando sobre el tema frente a jueces y fiscales”, destacó, en entrevista con Johanna Amaya en A lo que vinimos.

RELACIONADO Francisco Barbosa renuncia a su candidatura presidencial y pide unidad en la derecha

Y es que, si bien, no mencionó en concreto alguna investigación dijo tener información sobre posibles decisiones judiciales y actuaciones del Departamento de Justicia, con el que estaría en comunicación constante:

“Ellos son claros en que el delito se tiene que perseguir y Gustavo Petro no será presidente a partir del 7 de agosto del próximo año. Veremos qué tanta capacidad tiene para enfrentar lo que va a tener que enfrentar en los Estados Unidos, particularmente, por posibles infracciones contra la Ley americana”.

En la administración Barbosa se solicitó la preclusión del caso Uribe en dos oportunidades:

Bajo su administración, entre el 2020 y el 2024, dos fiscales delegados pidieron precluir el caso contra Uribe, bajo la misma línea del Tribunal Superior de Bogotá que, este martes 21 de octubre absolvió al expresidente de los delitos de de fraude procesal y soborno en actuación penal; por los que fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

Barbosa admitió sentirse complacido con la decisión e hizo un llamado de atención a “la juez de primera instancia. En palabras de los magistrados hubo descuidos, ligerezas, impericias, negligencias, falacias e interpretaciones herradas que vulneraron los derechos fundamentales del expresidente. No hubo cómo probar los cargos de la Fiscalía General de la Nación. Esta decisión confirma que actuamos en justicia, en derecho, bajo mi administración”.

Que la administración de Luz Adriana Camargo radicara el escrito de acusación con el que el caso terminó cayéndose en segunda instancia, de acuerdo con su antecesor, es una muestra de que en la Fiscalía se cree que con el fiscal general se deben cambiar las posturas, sin verificar los elementos jurídicos existentes:

“Los fiscales tienen que entender que el cambio de administración no significa un cambio de postura. Lo que hay que entender es que se debe leer el expediente, no el ambiente político. Por eso terminamos con testigos falsos e interceptaciones ilegales: los dos grandes males de la justicia colombiana en los últimos 30 años”.