Juristas acusan a Petro de irrespetar decisiones judiciales y arriesgar la independencia de poderes

Desde distintos sectores de la justicia se lanzó una dura advertencia al presidente Gustavo Petro por su postura frente a las decisiones de los tribunales.

Juristas advirtieron que sus recientes pronunciamientos pueden interpretarse como una falta de respeto hacia la Rama Judicial y una posible interferencia en las decisiones que competen exclusivamente a los jueces.

El llamado fue claro: acatar las determinaciones judiciales, respetar la independencia de poderes y evitar que desde el Ejecutivo se deslegitime el papel de la justicia.

Juristas acusan a Petro de irrespetar decisiones judiciales

En medio de la controversia que generaron los comentarios del presidente frente a los fallos judiciales, distintas voces del derecho salieron a advertir sobre la gravedad de este tipo de actuaciones.

Desde la justicia recordaron que el respeto a las decisiones de los jueces es un principio esencial del Estado de Derecho y que ningún poder puede imponerse sobre otro.

Uno de los juristas consultados fue enfático al rechazar que desde otros poderes se cuestione el trabajo de los magistrados:

Hay personas que validan tomarse los palacios de justicia, que validan también incinerar la honra y prestigio de los magistrados. Preocupa cuando esas reflexiones y pensamientos vienen de las otras cabezas del poder público distintas a la Rama Judicial. Recordemos que la justicia en una democracia tiene un valor y un rol fundamental.

Según el experto, la justicia no puede ser objeto de ataques ni de descalificaciones, especialmente cuando provienen de figuras con poder político.

Enfatizó que este tipo de mensajes pueden generar desconfianza ciudadana y socavar la legitimidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.

¿Esto entra dentro de las funciones del presidente Petro?

Otro jurista, por su parte, recordó que la Constitución y las leyes establecen límites claros sobre las funciones del presidente, entre ellas la prohibición de intervenir en las decisiones judiciales.

Las funciones constitucionales y legales del señor Petro le impiden interferir indebidamente en las decisiones de los jueces. Los jueces han adoptado una decisión dentro del principio de autonomía e independencia judicial, los cuales deben ser acatados y respetados. Cualquier disonancia frente a las decisiones de los jueces se tendrán que tratar a través de los recursos que la ley permite.

El jurista insistió en que el respeto a la independencia judicial no es una opción, sino una obligación establecida por la ley.

Agregó que cuando el presidente cuestiona públicamente un fallo, puede interpretarse como una forma de presión o desconocimiento de las competencias del poder judicial.

Una tercera voz del ámbito jurídico fue aún más dura en su valoración, calificando la actitud del mandatario como “inaceptable” y alejada del comportamiento que se espera de un jefe de Estado:

Es inaceptable que el presidente Gustavo Petro no respete las decisiones de la judicatura. Sin duda alguna, no es la actitud de un buen mandatario. Debe tener mesura porque él es el encargado de proteger las decisiones de los jueces.

Finalmente, los tres resaltaron que, en una democracia, la autonomía judicial es un principio que debe ser garantizado por todos los actores del Estado, sin excepción.