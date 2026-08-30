¿Refrigeradores para empleados? El nuevo invento que ganó popularidad en verano entre las compañías japonesas

En Higashiosaka, Japón, los trabajadores de una compañía local encuentran alivio en un congelador humano que fue instalado este verano para ayudarlos a combatir el malestar por las altas temperaturas que se han venido registrando en el país insular.

Se trata de un dispositivo similar a una cabina telefónica de nombre "Do Hiemon Box", que cientos de empresas han empezado a adquirir por un costo cercano a los 9.400 dólares.

No es económico, pero sus chorros de aire a 5 °C ayudan a los trabajadores japoneses a conseguir algo de alivio en medio de las olas de calor, cada vez más comunes en la temporada estival, y a las empresas a mejorar la productividad y cumplir con las regulaciones gubernamentales.

¿Qué son los kokushobi y por qué llevaron a urgencias a más de 60.000 japoneses en poco más de un mes?

Tras el verano más caluroso jamás registrado en 2025, la Agencia Meteorológica de Japón empezó a emplear el término kokushobi en 2026 para referirse a los días de calor extremo, en los que son alcanzadas temperaturas de 40 °C o más.

Después de todo, son la razón principal de que 63.000 japoneses acudieran a los servicios de urgencias entre mediados de julio y mediados de agosto de 2026 y al menos 120 personas murieran en el país.

Para evitar que el sistema de salud colapse, el Gobierno obliga a las empresas que ofrecen trabajos físicos o al aire libre a proveer a sus empleados vestimenta adecuada y zonas de descanso a bajas temperaturas, pero el "Do Hiemon Box" ha ganado popularidad.

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Dos minutos algunas veces al día parecen suficientes:

Isao Tabuchi empezó a utilizar la "Do Hiemon Box" en su trabajo este año. En declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, indicó que "realmente" logra recuperarse "gracias a esto. Apenas lo utilizas, te das cuenta de que es increíblemente fresco".

Por su parte, Yutaka Kono, que trabaja en la misma empresa, dijo estar sorprendida con el “concepto de meter a la gente dentro de una especie de refrigerador”, destacando “la idea de bajar instantáneamente la temperatura corporal de una persona a un nivel seguro".

Según su compañero, Taichi Konishi, "es verdaderamente agradable", y pasar “dos minutos” en su interior parece “suficiente para” recobrar energías y dejar la ropa fresca y seca.