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¿Refrigeradores para empleados? El nuevo invento que ganó popularidad en verano entre las compañías japonesas

Los trabajadores dicen que dos minutos dentro son suficientes, mientras el 88% de las empresas parecen estar dispuestas a invertir para mejorar la productividad en la temporada de calor.

Foto: AFP
Foto: AFP

Jorge Leonardo Alzate

agosto 30 de 2026
04:43 p. m.
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En Higashiosaka, Japón, los trabajadores de una compañía local encuentran alivio en un congelador humano que fue instalado este verano para ayudarlos a combatir el malestar por las altas temperaturas que se han venido registrando en el país insular.

Se trata de un dispositivo similar a una cabina telefónica de nombre "Do Hiemon Box", que cientos de empresas han empezado a adquirir por un costo cercano a los 9.400 dólares.

No es económico, pero sus chorros de aire a 5 °C ayudan a los trabajadores japoneses a conseguir algo de alivio en medio de las olas de calor, cada vez más comunes en la temporada estival, y a las empresas a mejorar la productividad y cumplir con las regulaciones gubernamentales.

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¿Qué son los kokushobi y por qué llevaron a urgencias a más de 60.000 japoneses en poco más de un mes?

Tras el verano más caluroso jamás registrado en 2025, la Agencia Meteorológica de Japón empezó a emplear el término kokushobi en 2026 para referirse a los días de calor extremo, en los que son alcanzadas temperaturas de 40 °C o más.

Después de todo, son la razón principal de que 63.000 japoneses acudieran a los servicios de urgencias entre mediados de julio y mediados de agosto de 2026 y al menos 120 personas murieran en el país.

Para evitar que el sistema de salud colapse, el Gobierno obliga a las empresas que ofrecen trabajos físicos o al aire libre a proveer a sus empleados vestimenta adecuada y zonas de descanso a bajas temperaturas, pero el "Do Hiemon Box" ha ganado popularidad.

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Dos minutos algunas veces al día parecen suficientes:

Isao Tabuchi empezó a utilizar la "Do Hiemon Box" en su trabajo este año. En declaraciones entregadas a la agencia de noticias francesa AFP, indicó que "realmente" logra recuperarse "gracias a esto. Apenas lo utilizas, te das cuenta de que es increíblemente fresco".

Por su parte, Yutaka Kono, que trabaja en la misma empresa, dijo estar sorprendida con el “concepto de meter a la gente dentro de una especie de refrigerador”, destacando “la idea de bajar instantáneamente la temperatura corporal de una persona a un nivel seguro".

Según su compañero, Taichi Konishi, "es verdaderamente agradable", y pasar “dos minutos” en su interior parece “suficiente para” recobrar energías y dejar la ropa fresca y seca.

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