Ocho adultos mayores de Motavita celebran año nuevo anticipado gracias a la Policía y varios emprendedores

La iniciativa transformó la celebración de Año Nuevo de los adultos mayores ofreciéndoles compañía, una cena especial y ropa nueva.

Foto: tomada del video

Noticias RCN

diciembre 31 de 2025
05:43 p. m.
Ocho adultos mayores del municipio de Motavita, en Boyacá, recibieron una celebración anticipada de año nuevo que transformó su soledad en alegría, gracias a una iniciativa conjunta entre la Policía Metropolitana, el grupo social UFORIA y Noticias RCN. Los adultos mayores que esperaban pasar las festividades en soledad, fueron sorprendidos con una velada especial que incluyó cena, compañía y ropa para recibir el 2026.

Los organizadores visitaron los hogares de cada uno de los ancianos para acompañarlos en su preparación para la celebración. Vistiendo sus mejores trajes, fueron escoltados hacia un restaurante donde los recibieron como invitados de honor.

Los representantes del establecimiento que acogió la celebración expresaron su satisfacción por participar en la actividad. "Estamos muy contentos de tener nuestros primeros comensales, unos abuelitos espectaculares", aseguró Adrián Salinas, emprendedor de UFORIA.

La celebración permitió que estos ocho adultos mayores cambiaran la nostalgia y la soledad por abrazos, compañía y una cena especial, demostrando que las acciones solidarias pueden marcar una diferencia significativa en la vida de las personas más vulnerables durante las festividades.

"Nos alegra mucho vincularnos con la comunidad y con las personas que trabajan en el campo y que trabajan por nuestro país", puntualizó el coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

